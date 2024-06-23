В центре Туркестана ведется строительство 20 высотных жилых домов

В Туркестане строятся несколько важных объектов. Глава региона Дархан Сатыбалды посетил строительные работы. В этом году стране подарят Дом дружбы, площадь четырёхэтажного здания — 4 000 квадратных метров. Здесь планируют разместить центр для представителей различных этносов.

Глава региона также посетил стадион «Туркестан-Арена». Коммунальная инфраструктура — системы отопления и водоснабжения — подведены в соответствии с международными требованиями. После реконструкции, объект сможет вместить 17 тысяч человек. На поле уложили искусственный газон, произведённый в Испании.

Дархан Сатыбалды также ознакомился со строительством новых жилых домов в Туркестане. Сейчас в административно-деловом центре строится 20 многоквартирных домов. Их общая площадь составляет около 145 тысяч квадратных метров. Когда жилье будет сдано в эксплуатацию, более 2000 семей получат жилье. А до конца года 159 домов будут сданы в эксплуатацию.

Как отметил президент Казахстана — ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья. С 1 марта начата реализация ипотечной программы «Отау», которая сейчас пользуется большим спросом. В дополнение, сказал Касым-Жомарт Токаев, необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7%. Наряду с этим, глава государства поручил нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа.