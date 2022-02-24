Сколько казахстанцев сейчас в Украине?

Весь мир следит за тем, что происходит на Украине. Российские войска уже подошли к Харькову.

Российский лидер сделал несколько заявлений в отношении других стран. Владимир Путин призвал не вмешиваться в эту ситуацию, а войскам Украины сложить оружие. Казахстан уже начал вывозить своих граждан из Украины.

Сейчас ситуация на Украине нестабильная, как сообщили в МИДе Казахстана зарегистрированных казахстанцев на учете 517 человек, а в общем списке больше 1000.

Среди них сотрудники посольства и члены их семей, а также студенты и представители бизнеса. Всех их в срочном порядке эвакуируют из Украины.

«Цифры могут меняться. Сейчас идет сбор информации о тех, кто хочет эвакуироваться»,- заявили в МИД РК.