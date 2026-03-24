Казахстан подтвердил поддержку ОАЭ на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Президент Касым-Жомарт Токаев принял посла ОАЭ в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики.

Глава государства подтвердил приверженность развитию дружественных и партнёрских отношений с Эмиратами, а также отметил совпадение позиций двух стран по ключевым международным вопросам.

Токаев выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, включая продолжающиеся атаки со стороны Иран на территорию ОАЭ.

Он подчеркнул, что Казахстан одним из первых осудил удары по гражданской инфраструктуре, о чём ранее говорил в беседе с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Казахстан выступает против эскалации конфликта, нарушения суверенитета и вовлечения нейтральных стран в военные действия, призывая к дипломатическому урегулированию.

Также подтверждена готовность предоставить площадку для мирных переговоров.

Посол ОАЭ поблагодарил Казахстан за поддержку принципов Устава ООН и уважение суверенитета государств региона.