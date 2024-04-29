Мошенники из Украины выманивали данные счетов казахстанцев

Полиция Казахстана, Украины и Чехии ликвидировали две транснациональной преступной группы интернет-мошенников.

Об этом сообщает пресс-служба МВД. Мошенники из Запорожья звонили жителям Казахстана и выманивали обманным путем данные счетов.

«В ходе служебной командировки сотрудников МВД во взаимодействии с Национальной полицией Украины и полицией Чехии пресечена деятельность двух транснациональных преступных групп интернет-мошенников», – сообщил начальник департамента, официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Во время операции украинские полицейские ликвидировали два call-центра. Стражи порядка изъяли 17 единиц компьютерной техники, 62 мобильных устройства, а также 35 граммов препарата “метадон”.

В городе Одессе ликвидировали три мошеннических call-центра. Они также занимались интернет-мошенничеством под предлогом вложений в крупные инвестиционные лжекомпании. Здесь задержано 23 человека, 9 подозреваемых водворены в ИВС. Изъято 8 автомашин, 58 ноутбуков, 52 смартфона, свыше 100 sim-карт, а также цифровые активы на сумму свыше 200 тысяч долларов США, сообщают в пресс-службе МВД РК.

Фото: Polisia.kz