Украина заинтересована в реализации проекта по производству холодильников в Туркестанской области

В Туркестанской области откроется завод по производству холодильников и морозильников для охлаждения напитков.

Зарубежным инвестором проекта является украинская компания. Казахстанская сторона провела переговоры на которых был уточнён ход предстоящих работ.

Украинская компания заявила о желании открыть в Туркестанской области завод по производству холодильников и морозильников для охлаждения напитков. Переговоры с руководителем предприятия провёл Аким области Дархан Сатыбалды. Он ознакомил инвестора с инвестиционным потенциалом региона и призвал работать сообща, отметив, что проект получит поддержку со стороны властей.

«Я вас понимаю, вы должны просчитывать риски. Вы приходите в новый регион. Здесь больше вопрос доверия к администрации и местному населению. С местным населением вопросов не будет. Договор подписываем. Какие там работы есть проектирование — столько-то месяцев. Второе, столько-то. Третье, что там у нас госэкспертиза? Или параллельно с экспертизой можно, я даю добро. Там поэтапно можно с листа. Лишь, если не начинаете, не работаете, мы обратно забираем землю и всё», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Руководитель украинского предприятия в свою очередь отметил, что учреждение является одной из самых известных и успешных компаний Восточной Европы. Компания поставляет оборудование в 120 стран мира.

«Когда мы откроем завод в регионе, то изначально потребуется 300 человек, после выхода предприятия на полную мощность — 1200 рабочих. В Туркестане мы планируем экспортировать 60% произведенных товаров. Будет хорошо, если нам пока предоставят в аренду большое здание, а после этого будет выделена земля и оказана поддержка в других аспектах. Тогда этот проект мы сможем успешно развивать»,- говорит руководитель украинской компании Игорь Гуменный.

Обе стороны договорились всесторонне изучить проект и совместно решать возникающие вопросы. В ходе этой поездки инвесторы также посетили в Туркестане специальную экономическую и индустриальную зоны.