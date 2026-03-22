Freedom broker
Токаев обратился к странам на фоне глобальной напряжённости

Токаев обратился к странам на фоне глобальной напряжённости

Редактор Юлия Машковская
21
Фото Акорды

Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к государствам, вовлечённым в вооружённые конфликты, призвав к немедленному снижению напряжённости.

Он отметил, что в последнее время геополитическая ситуация в мире остаётся крайне сложной и нестабильной. Во многих регионах обостряются конфликты, которые негативно сказываются на глобальной экономике. В частности, вызывает серьёзную обеспокоенность ситуация на Ближний Восток.

По словам президента, дальнейшая эскалация противостояния не принесёт выгоды ни одной из сторон. Казахстан, находящийся в географической близости к зонам напряжённости, не может оставаться в стороне от происходящего.

Глава государства призвал, прежде всего, прекратить атаки на гражданские и экономические объекты, а затем перейти к конструктивному диалогу за столом переговоров.

Он подчеркнул, что Казахстан не претендует на роль посредника, однако готов предоставить площадку для мирных переговоров. В качестве возможного места проведения таких встреч был предложен Туркестан.

Президент отметил, что окончательное решение зависит от стран-участниц конфликтов, а инициатива Казахстана является проявлением доброй воли народа.

В завершение он предупредил, что затягивание военных действий может привести к разрушению мирной жизни, подрыву глобальной стабильности и серьёзному экономическому кризису.

