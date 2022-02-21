В Акорде прокомментировали расследование об офшорах семьи Токаева

Пресс-секретарь президента Берик Уали заявил, что Токаев не имеет за рубежом ни счетов, ни недвижимости.

Берик Уали утверждает, что появившаяся в ряде СМИ информация о зарубежных счетах и недвижимости президента не более, чем информационная атака.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью», — написал Берик Уали на своей странице в Facebook, пресс-секретарь президента.



Он также отметил, что бывшая жена Касым-Жомарта Токаева никогда не имела финансового счета. А единственный сын Главы государства Тимур Токаев является предпринимателем и никогда не занимал посты на госслужбе.