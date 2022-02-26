В Шымкент пришла весна?

Пока Россия пробирается к Киеву, весна уже основательно захватила третий мегаполис страны. В Шымкенте +17.

В любимом всеми городе «Шым» жители уже сняли пуховики и куртки. Многие ходят в футболках, замечены даже шымкентцы, которые решили погулять в шортах.

Журналисты нашего портала сделали несколько снимков с разных точек города. Для тех, кто скучает по Шымкенту и находится далеко, представляем.

Каждый желающий может не только прогулятся пешком, но и совместить приятное с полезным. В городе можно заказать велобайк.

К слову, уже в вечернее время на территории памятника Байдибек Би не протолкнуться. А на стоянке парковой зоны, молодежь устраивает автомобильные «сходки».

Нужно отметить, что жители третьего мегаполиса в народе считаются самыми приветливыми и гостеприимными. Улыбка — наше все.

Самое время погулять по центральной части Шымкента. К слову, зачастую в третьем мегаполисе время продажи мороженного начинается раньше, чем у всех. Но, пока такие нашим журналистам не попались.

Ну и пламенный «шымкентский» привет всем, кто скучает по городу «Шым».

К слову, если верить прогнозу погоды, до апреля месяца в Шымкенте сохранится плюсовая температура. А вот на 8-марта обещают грозу. Странно, к чему бы это?