Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Казгидромет распространил штормовое предупреждение на 8 марта для ряда регионов Казахстана.

По данным синоптиков, в Астане ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.

В Алматы ночью и утром прогнозируется туман. Туман также ожидается в Шымкенте.

В северных, центральных и восточных регионах страны синоптики прогнозируют снег, метели, гололед и сильный ветер с порывами до 23–28 м/с.

На юге Казахстана, в том числе в горных районах Туркестанской области, возможны дождь и гроза, а также туман и гололед.

«В ряде областей ожидаются осадки, метели, гололед и усиление ветра», — сообщили в Казгидромете.