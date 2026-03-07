Шымкент в стиле

Сначала хочу поздравить всех женщин с приближающимся праздником 8 Марта!

Знаете, я сегодня подумала: как же нам с вами повезло, что мы есть друг у друга! Мамы, бабушки, сестры, подруги, коллеги — те, с кем можно и посмеяться до слез, и помолчать, когда тяжело.

Хочется пожелать нам всем поменьше грусти и печали, побольше радости и светлых дней. Пусть у каждой из вас будет тот, кто пожалеет, поймет и просто обнимет крепко-крепко. Пусть дома пахнет чем-то вкусным, а на душе будет спокойно и легко.

Март в Шымкенте — особое время. Воздух, еще минувшей ночью хранивший зимнюю прохладу, к полудню наполняется тем самым южным теплом, от которого замирает сердце. Город просыпается, деревья в парках одеваются в дымку первой зелени, а главные модницы южного мегаполиса достают из гардеробов самое прекрасное.

Каким же будет весенний сезон-2026 в Шымкенте?

Если оглянуться на мировые подиумы, то может показаться, что высокая мода далека от реалий обычной жизни. Но это не так. То, что сегодня показывают в Париже и Милане, завтра адаптируется под ритм наших улиц. И весна-2026 — уникальный сезон, когда глобальные тренды идеально сольются с местным менталитетом и климатом.

Главный совет стилистов этого года: забудьте о синтетике! Ваша кожа должна дышать так же легко, как дышится в весеннем Шымкенте. Главные фавориты этого сезона — хлопок, лен, тонкий хлопчатобумажный трикотаж, батист и марлевка. Ткани, которые словно созданы для нашего солнца.

Палитра чистоты: белый и его разновидности

Если спросить у художника, какой цвет лучше всего отражает свет и дарит ощущение чистоты, то он ответит: белый. Весной белый становится основой основ. Но речь идет не о стерильном медицинском оттенке. Дизайнеры предлагают играть полутонами: молочный, цвет топленого молока, слоновая кость, кремовый, легкая выбеленная охра.

«Белый — это символ. Символ начала, чистого листа, чего-то светлого и нового. А главное — он всегда прекрасно сочетается со множеством других цветов. Он как чистая страница, на которой можно написать самую красивую историю. Добавьте к белому платью аксессуары цвета весенней зелени, небесной лазури или нежного персика — и образ сразу заиграет, станет глубже, богаче, интереснее», — комментирует старший преподаватель, магистр ЮКУ им. М. Ауэзова, член Союза дизайнеров РК Лаура Ибрагимова.

Вместе с белым в весенний гардероб врываются нежные пастельные тона. Это не кричащий цвет фуксии или ядовитый салатовый, а приглушенные природные оттенки лепестков дикой розы, сухой полыни, небесной голубизны ранним утром, лавандовый и фисташковый.

Вечная классика рисунка

Горох, полоска и цветы — узоры этого сезона. Они такие же разнообразные, как и местный мир флоры. В моде то, что носили наши бабушки, и то, что будут носить наши внуки.

Горошек — вечная классика. Забудьте ассоциации с кухонными занавесками: в этом году горох — это графично, четко и стильно. Мелкий «перечный» горох — на струящихся блузах из хлопка или крупный, почти графика — на юбках-миди.

Полоска — матросский тренд, который никогда не уходит насовсем. В этом сезоне она особенно актуальна в сочетании с белым и льняным полотном. Вертикальная полоска визуально вытягивает силуэт, что оценят девушки, предпочитающие брючные костюмы.

Цветочный узор становится более художественным. Это не принт «миллион алых роз», а акварельные, слегка размытые букеты, будто написанные акварелью по влажной бумаге. Особенно эффектно цветочные мотивы смотрятся на платьях свободного кроя из легких тканей — идеальный вариант для прогулок по дендропарку или воскресного обеда на террасе любимого кафе.

Этностиль: код нации — в каждой детали

Но настоящий хит сезона, что сделает шымкентскую весну уникальной, — это тотальное возвращение к истокам. Этнический стиль перестал быть уделом фольклорных ансамблей и прочно обосновался в гардеробе городских модниц. Это не значит, что нужно надевать полное свадебное саукеле и идти в супермаркет. Речь о деликатном цитировании традиций.

В одежде это проявляется через крой. Дизайнеры активно переосмысливают силуэт традиционного камзола, делая его удлиненным жилетом поверх льняной рубашки. В моде широкие платья-рубашки, напоминающие о прохладе кочевых шатров, но адаптированные под городские джунгли.

«Сейчас очень важна идентичность. Весь мир устал от глобализации и безликого масс-маркета. В Шымкенте на пересечении культур особенно остро чувствуется этот запрос. Мы используем в коллекциях традиционные казахские орнаменты, но подаем их через современные материалы и фасоны. Например, окантовка горловины платья может быть выполнена в технике, имитирующей баску — традиционную тесьму, но выглядеть это будет как нежная и самая притягательная изюминка в вашем образе», — считает старший преподаватель, магистр ЮКУ им. М. Ауэзова, член Союза дизайнеров РК Карлыгаш Ханазарова.

В одежде дизайнеры активно переосмысляют традиционные формы. Удивительно, но факт: классический камзол переживает второе рождение. Современные дизайнеры предлагают носить его как удлиненный жилет поверх льняной рубашки-туники, создавая многослойные и очень стильные ансамбли.

Но этим дело не ограничивается. В этом сезоне на улицах Шымкента мы все чаще будем встречать девушек и парней в чапанах и ветровках, украшенных разнообразными орнаментами.

Этнический образ был бы неполным без правильного завершения. И здесь на сцену выходят… тюбетейки. Этот традиционный головной убор переживает невероятный ренессанс. Молодые казахстанские бренды предлагают тюбетейки из современных материалов — льна, хлопка, даже денима, — с минималистичной, но узнаваемой вышивкой. Их носят и девушки, и парни, смело сочетая с худи, пальто и платьями.

Что касается сумок, то здесь этнический тренд раскрывается в полной мере. Кожаные сумки ручной работы с тиснением, сумки-шоперы из плотного хлопка с яркой вышивкой, перекликающейся с орнаментами на корсетах и ремнях, и, конечно, стилизованные сумки-коржыны — все это становится немаловажной деталью сезона.

Ювелирное искусство

А теперь — про магию камня и металла. Этнический акцент был бы неполным без правильных украшений. В моде массивные серьги-подвески, которые имитируют древние височные кольца, перстни с крупными натуральными камнями и, конечно, ожерелья.

Из металлов безоговорочное предпочтение отдается серебру и золоту. Причем золото не обязательно должно быть глянцевым. Модным считается «состаренный» металл с легким налетом патины, как будто это украшение пролежало в степном кургане несколько веков, а потом попало в современную шкатулку.

Особое место занимают натуральные камни: бирюза, сердолик, яшма, агат, нефрит. В этом сезоне ценятся не только ограненные камни, но и кабошоны — гладкие, полированные, «живые» кусочки породы.

«В 2026 году девушка выбирает не просто красивое колечко, а оберег. Серебро с бирюзой — это классика, которая всегда будет в моде. Но сейчас мы видим всплеск интереса к комбинированным техникам», — рассказал старший преподаватель, магистр ЮКУ им. М. Ауэзова, член Союза дизайнеров РК и член Союза ремесленников РК Дархан Оспанов.

Прогулка по городу: обувной вопрос

Завершаем образ обувью. После нескольких лет тотального господства кроссовок мода качнулась в сторону женственности и комфорта. Идеальная обувь для весны в Шымкенте — мюли.

Это туфли без задника на низком устойчивом каблуке. Они удобны, элегантны и дарят ту самую секундную легкость, когда их можно скинуть под столом в офисе или быстро надеть, выбегая из дома за свежими лепешками. В этом сезоне мюли могут быть кожаными, замшевыми или текстильными. Главное условие — натуральность.

Но самый неожиданный и интригующий тренд — обувь в стиле макраме. Техника узелкового плетения, которую наши мамы использовали для кашпо и абажуров, невероятным образом перекочевала в обувную моду. Босоножки, сабо или даже ботинки, оплетенные вручную хлопковым шнуром в технике макраме, — это хит для смелых. Такая обувь выглядит невероятно фактурно, ажурно и, что важно для Шымкента, она максимально вентилируема. Нога в такой обуви точно не вспотеет даже в самый жаркий полдень.

Как собрать образ

Предлагаю шпаргалку для шымкентской модницы. Итак, представьте идеальное утро пятницы. Вы идете на работу или на встречу с подругами в кофейню.

Вариант «Деловой городской»

Льняные брюки-палаццо белого цвета. Свободная хлопковая рубашка в мелкий синий горошек. Поверх — удлиненный жилет-камзол из мягкого серого фетра с вышивкой тамбурным швом по краю (этнический мотив). На ногах — бежевые мюли. Шею украшает массивное колье из серебра с крупной бирюзой (кабошоны). В ушах — серьги-подвески в виде полумесяца (солярный символ). Волосы распущены или небрежно собраны.

Вариант «Цветущий сад»

Платье-миди из тонкого хлопка с акварельным цветочным принтом на молочно-белом фоне. Крой с запахом, который подчеркивает талию. На ногах — сандалии в технике макраме из натурального шнура, открывающие красивый педикюр. Вместо тяжелого колье несколько тонких цепочек разной длины (золото) с маленькими подвесками: крошечная коробочка-тумар, сердечко из сердолика, монетка. На запястье — каменные бусы, смешанные с серебряными браслетами.

Вариант «Этноминимализм»

Белая льняная рубашка прямого кроя (oversize), надетая как платье. Вместо пояса широкий кожаный ремень с крупной металлической пряжкой с чеканным орнаментом. На ногах — белые мюли. Яркий акцент — сумка. На голове — легкий шелковый платок, повязанный как бандана (тоже возвращение этники, вспомните фильмы про 60-е).

Где искать тренды в Шымкенте?

Локальные дизайнеры советуют обратить внимание не только на бутики в торговых центрах. Истинные сокровища этого сезона можно найти в мастерских. Район Старого города, лавки ремесленников на выходных ярмарках — вот где рождается мода. Именно там можно найти того самого ювелира, который сделает кольцо с вашим личным орнаментом, или мастерицу, которая сплетет босоножки в технике макраме идеально по вашей ноге.

Шымкент просыпается не только от зимней спячки, но и для новой модной эры. Эры осознанности, красоты и глубокого уважения к традициям, переосмысленным на современный лад. Встречайте весну легко, дышите полной грудью и носите то, в чем чувствуется душа Великой степи.

Жанна Курманбекова