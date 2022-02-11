Ассоциация «Южавтотранс» бьет тревогу. В шымкентских компаниях общественного транспорта не хватает порядка 500-600 водителей.

Шымкентский автопарк испытывает острый дефицит кадров. Не хватает водителей. А имеющимся сотрудникам приходится перерабатывать. Это связывают с жёстким отбором: водители должны иметь опыт работы не менее 5 лет и обязательное управление транспортом категории D1.

Аманкелди Пешентаев, главный инженер транспортной компании:

-«Трудности есть, нехватка водителей категории «Д». С этого парка по 10 маршрутам выезжает 120 автобусов, с другого автобусы обслуживают 6 маршрутов. Еще одна проблема. Водители с категорией «Д» каждые 10 лет проходят переаттестацию. При том, что сейчас не хватает водителей, сроки проверки могут быть затянуты. И мы не сможем закрыть маршруты».

По обновлению автопарка, Шымкент занимает второе место в республике. Газозаправочная станция для автобусов, была запущена в прошлом году. В день заправляют до 200 автобусов.

Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранс»:

-«В транспортных компаниях г. Шымкента не хватает порядка 500-600 водителей. За последние 10-15 лет ни одна автошкола не готовила водителей категории Д. Это большая проблема. Ее надо решать, мы со своей стороны от ассоциации «Южавтотранс» направили предложения и в ПП «Атамекен» и в профильные министерства и Правительство».

Руководители транспортных компаний говорят, что если проблема дефицита кадров не будет решена в ближайшее время, то полный охват маршрутов будет затруднён. К слову, дефицит кадров наблюдается не только в Шымкенте, но и по всему Казахстану.