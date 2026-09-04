Школьница из Шымкента создала бота для проверки трудовых договоров

В Шымкенте во второй раз проходит программа Startup Orda от Shymkent Hub. Участвовать могут все желающие, у кого есть стартап-идея — независимо от возраста и опыта.

Среди участников — девятиклассница Медина Талгаткызы. Она разработала Telegram-бот, который помогает разбираться в трудовых договорах и предупреждает о возможных рисках мошенничества. В будущем школьница планирует создать полноценное приложение.

В этом году на участие поступило более 150 заявок — втрое больше, чем годом ранее. Отбор прошли 120 человек. В течение трёх месяцев они будут дорабатывать свои проекты, а в финале представят их на демо-дне.

Лучшие стартапы смогут пройти дальнейшее развитие в зарубежных хабах и принять участие в Pitch Day в Астане.

В прошлом году участники программы разработали более 20 стартапов. В этом году организаторы ожидают уже до 60 новых проектов.

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