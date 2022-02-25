В Шымкенте полицейские задержали группу угонщиков

К стражам порядка обратились несколько жителей мкр. Нурсат. У одного из них неизвестные угнали грузовую «Газель», а у другого автомобиль «BMW».

«Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР и начали досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК «Кража в группе лиц». Оперативники и участковые инспектора провели все необходимые мероприятия по установлению личности подозреваемых лиц и их задержанию», — сказали в ДП г. Шымкента.

В полиции пояснили, что задержали двоих мужчин. Их подозревают в том, что они совершали угон автотранспорта в ночное время и прятали за пределами города.

Грузовую «Газель» оперативники изъяли в качестве вещественного доказательства в Сайрамском районе Туркестанской области, а «BMW» нашли в соседнем Таразе.

В данное время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверяется причастность «парочки» и к другим преступлениям.