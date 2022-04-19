Машину за 28 млн тенге угнал из автосалона житель Шымкента

В конце марта администрация шымкентского автосалона при проведении ревизии обнаружила пропажу одного из автомобилей. Сумма ущерба составила 28 миллионов тенге, передает OTYRAR.

О случившемся работники сразу сообщили в полицию. Сообщение зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Сотрудники криминальной полиции опросили работников автомагазина и возможных свидетелей, инспекторы Центра оперативного управления проверили установленные вдоль улиц камеры видеонаблюдения. В результате стражи порядка в течение двух часов установили угнанную иномарку, которая двигалась по улице Байдибек би.

Сотрудники ЦОУ сообщили о местонахождении машины патрульным полицейским. Похитителя задержали. Им оказался житель Шымкента. Автомобиль вернули в салон.

В настоящее время дело с обвинительным актом направлено в суд. За совершение данного правонарушения предусмотрен штрафом до тысячи МРП или исправительные работы в том же размере, или — привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, ограничение свободы на срок до двух лет, лишение свободы на тот же срок.