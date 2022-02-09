В Казахстане процветают финансовые пирамиды. 54 миллиарда тенге потеряли казахстанцы в финансовых пирамидах … только за прошлый год, передает OTYRAR.

В надежде обогатиться, в них вложились больше 30 тысяч человек. В МВД активизацию мошенников связывают с интересом казахстанцев к инвестициям. Вот только приумножить накопления, ничего не делая, на деле не получается

«Активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью, а также с тем, что население стало интересоваться инвестициями. В итоге финансовые пирамиды позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций», — говорит Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД РК.

В МВД напомнили о деле «Гарант 24 Ломбард», туда вложились тысячи казахстанцев. Мошенники предлагали схемы по приобретению движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной на 15-20% с условием рассрочки платежа. После переоформления права собственности, имущество потерпевших реализовывалось по цене ниже рыночной. Также мошенники принимали у граждан вклады под 30-40% годовых.

«В другом случае руководители ТОО Questra World, гарантируя высокую доходность до 300% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели стоимостью от 90 тыс. до 500 тыс. евро с использованием виртуальной валюты. Кроме этого, есть примеры, когда создатели пирамид занимались привлечением вкладчиков с условием выплаты денежных средств с дивидендами в размере 100%», — говорит Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД РК.

Число мошенников растёт. Если в 2020 году в суд направили 149 уголовных дел по финпирамидам, то в прошлом – 213. К уголовной ответственности привлекли 126 человек, 38 из которых осудили, остальные -находятся под следствием. Правоохранители наложили арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество — это более 3 миллиардов тенге.

«Мошенник покидает страну с большим кушем, а горе-инвесторы пишут заявления в правоохранительные органы, понимая, что деньги уже не вернуть», — говорит Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД РК.

Злоумышленники прикрываются легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Очень часто люди, внеся деньги, не имеют представление о деятельности этих компаний. Некоторые из мошенников скрылись за границей еще до начала подачи заявлений казахстанцами.

«Нужно знать признаки, по которым можно отличить финпирамиду. Первое, обещание вознаграждения за приведенного клиента. Второе, гарантирование высокой доходности. Если кто-то гарантирует, то это мошенники. Здесь все просто», — говорит Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД РК.

Зачастую вложить деньги призывают известные казахстанские блогеры, актеры, певцы и спортсмены. В МВД хотят привлекать их к уголовной ответственности. Предложение об этом уже направили в прокуратуру. Кроме того, каждый казахстанец должен понимать — что желая быстро обогатиться, легко стать жертвой недобросовестных мошенников.