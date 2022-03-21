Иностранцы про Шымкентский Наурыз

В Шымкенте во всю празднуют Наурыз, для жителей и гостей города устроили народные гуляния.

На площади Аль-Фараби 21 марта не протолкнуться. Жители и гости города пробуют национальные блюда, танцуют и желают друг другу мира.

Про Наурыз в Шымкенте высказались иностранцы, которые съехались в третий мегаполис из разных стран мира.

«У вас так все вкусно, столько угощают. О диете можно забыть. Народ у вас дружный и благородный, спасибо за такой прием. Этот Наурыз в моей памяти останется навсегда», — говорит Натали Антони.

Владельцы ресторанов представили свои работы, лучшие блюда оценивают именитые шеф-повара мегаполиса и медийные личности.

Фантазия у авторов блюд бьют все рекорды, одни готовят разные виды плова и шашлыка, есть даже те, кто приготовил коже с устрицами.

Праздник продолжается, уже 22 марта пройдет основной концерт на одной из главных площадей города.