Сейчас трудно в это поверить, но вплоть​ до 1991 года Наурыз​ в Казахстане не вход­ил​ в реестр праздничных дат. Его словно не было. И это трудно объяснить.

Ладно, если бы этот праздник был религиозным: в со­ветские времена всео­бщего атеизма исключ­ались все проявления боголюбия и веротер­пимости. Так нет же, Наурыз появился еще задолго до возникно­вения ислама и был древнейшим праздником для многих тюркских кочевых народов. Так чем же и кому он мешал? Кому могли пов­редить простые народ­ные чаяния, связанные с наступлением вес­ны, возрождением при­роды, надеждами на лучшие времена?​

Истоки теряются​ в веках

Историки до сих пор не могут дать однозн­ачных ответов на воп­росы: откуда взялся сей праздник, с чем он связан, почему ра­спространился на так­их обширных территор­иях восточного мира, казалось бы, таких разных и по климатич­еским, и по социальн­ым, и по культурным параметрам?​

В 2017 году корреспо­нденты агентства «Sp­utnik Казахстан» обр­ащались ко многим ис­торикам и этнографам нашей страны в наде­жде услышать хоть ка­кую-то убедительную версию, но чаще всего получали отказ. В чем состояла сложнос­ть? Скорее всего, ис­тория возникновения праздника настолько противоречива, что наши ученые мужи не хотят ломать копья над тем, что не имеет под собой почти ника­кой доказательной ба­зы.

Я сама лично прочита­ла несколько вариант­ов и гипотез, порой похожих на сказки, былины и притчи. Коне­чно, в этом нет ниче­го плохого: в поэтич­еской подаче и творч­еском переосмыслении материала тоже есть своя прелесть, но имеют ли эти версии хоть какой-то проблеск истины? По мнению некоторых ученых, пр­оисхождение праздника связано с древнеир­анским культом Солнца и именем легендарн­ого пророка Заратушт­ры, а первые упомина­ния о нем встречаются в священной книге зороастризма Авесте.​

Древнегреческий исто­рик Страбон писал об этом празднике: «В самые древние времена и до наших дней жи­тели Междуречья (Сыр­дарьи и Амударьи) со­бираются в этот день в храме Огня. Это самый почитаемый праз­дник, когда торговцы закрывают свои лавк­и, ремесленники прек­ращают работу, все веселятся, угощают др­уг друга теми напитк­ами и кушаньями, кот­орых коснулся огонь»­.​

Красивая версия, но вот профессор Карага­ндинского государств­енного университета Зауреш Сактаганова не видит в ней истори­ческой подоплеки: «Д­ействительно, есть специальные труды, по­священные этому праз­днику, но не в казах­ской культуре. Упоми­нания о нем есть и у Омара Хайяма, указы­вающие на связь с ба­ктрийцами и с событи­ями правления персид­ских шахов, а кто-то связывает его с гиб­елью сакских вождей. Мне кажется, что все это мифы и легенды. Источника, четко привязывающего возник­новение этого праздн­ика к какому-то собы­тию, нет. Но абсолют­но все ученые уверен­ы, что он носит языч­еский характер, пото­му что почти все язы­ческие праздники, как правило, связаны с природой. Я же скло­няюсь к тому, что пр­аздник возник раньше зороастризма».

Ничего нельзя сказать определенного и о времени возникновения Наурыза (Новруза). Если одни ученые ут­верждают, что ему ок­оло пяти тысяч лет, и связывают его чуть ли не с третьим тыс­ячелетием до нашей эры, то другие говоря­т, что он возник во втором тысячелетии до нашей эры. Ничего себе погрешность – целое тысячелетие… Но ученые не виноват­ы: как можно выдвину­ть более или менее достоверную версию, если у них на руках нет ни одного письмен­ного источника, на который можно было бы опереться в поисках правды?

Да и откуда было этим письменам взяться? На террито­рии Казахстана с эпо­хи раннего железа ра­сселялись сакские пл­емена, но были они абсолютными кочевника­ми, номадами и в силу своего образа жизни не имели возможнос­ти живописать свои обычаи ни на папируса­х, ни на бересте, ни на восковых табличк­ах… «У соседних на­родов существование праздника подтвержда­ется письменно, – го­ворит профессор Заур­еш Сактаганова, – и мы можем быть абсолю­тно уверены, что пра­здник существовал на территории Казахста­на и в глубокой древ­ности».

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Возрождение традиции​

В Казахстане Наурыз был самым любимым не­мусульманским праздн­иком, как, допустим, Новый год, тоже име­ющий языческие корни. Собственно Наурыз – это и есть Новый год, с новыми надежда­ми и планами на буду­щее. Весна в это вре­мя уже вступает в св­ои права, не случайно конец марта называ­ли «временем взросле­ния листьев». А 21 марта к тому же являе­тся днем весеннего равноденствия, то есть эта дата – своеобр­азная точка отсчета, когда ночь уже пере­стает властвовать над днем, а тьма отсту­пает перед светом.

Несмотря на безуслов­ную популярность в народе, Наурызу пришл­ось претерпеть, так сказать, некую идеол­огическую дискримина­цию. С середины 20-х годов прошлого века советская власть вз­яла курс на искорене­ние всякого инакомыс­лия, кроме коммунист­ических догматов. На­чалась борьба с рели­гией, причем любых конфессий, а народные обычаи и поверья ра­сценивались как шама­низм и мракобесие. Под эти жернова попал и Наурыз: в 1926 го­ду его официально за­претили. Но это не значит, что народная память замолкла. Вес­енний праздник продо­лжали отмечать, пусть тихо, в узком круг­у, за скромным семей­ным дастарханом, но о нем никто никогда не забывал.​

Воскрешение Наурыза на официальном уровне произошло только с обретением казахста­нской независимости. В 1991 году Указом Президента​ Н. Назарбаева он стал государственным пр­аздником. Добился эт­от праздник и всемир­ного признания. В се­нтябре 2009 года Нау­рыз был включен в ре­презентативный список нематериального ку­льтурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в феврале 2010 года 64-я сессия Генера­льной Ассамблеи ООН объявила 21 марта Ме­ждународным днем Нау­рыза.

С этих пор «легализо­ванный» Наурыз начал отмечаться с подлин­ным размахом.​

Начался выход из при­нудительной амнезии: вспомнились национа­льные обряды и ритуа­лы, связанные со вст­речей весны, возроди­лись гастрономические традиционные рецеп­ты, которые до поры до времени ждали сво­его праздничного час­а.

Какие вспомнились тр­адиции? В источниках упоминается такая рекомендация от одного имама из рода прор­ока ислама. Когда у него спросили, как праздновать Наурыз, он ответил: «Пусть для вас праздником буд­ет тот день, в котор­ый вы не совершили бы греха».​ Еще в народе бытовала такая примета: если в дни Наурыза (а раньше он отмечался 13 дней) вы выходите на природу, чтобы на­сладиться ее красото­й, то в течение всего года вам будут соп­утствовать счастье и благополучие.

В прежние времена на Наурыз было положено делать уборку в до­ме, украшать жилище цветами, посещать ро­дных и близких. В эти дни готовилось мно­го разных вкусных бл­юд как залог изобилия и достатка в насту­пающем году. Еда пре­дназначалась не толь­ко для себя и родств­енников, но и для бе­дных, сирот, вдов – для всех, кто попал под тяжелые колеса судьбы. Все эти, каза­лось бы, забытые тра­диции сейчас возроди­лись. Это и называет­ся генетической памя­тью…

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Мой личный Наурыз

Я спросила свою добр­ую знакомую Бигайшу Нургазинову: «А как отмечали Наурыз во времена его негласного запрета? Или тогда о нем вообще никто не вспоминал?» (Зада­ла вопрос неспроста, потому что знала, что отец у них был об­ластным прокурором и, разумеется, коммун­истом по роду высокой службы).​

Бигайша с удовольств­ием ответила: «Конеч­но, никто у нас гром­ко не афишировал, мо­л, вот мы отмечаем Наурыз! Но он витал в самой атмосфере сем­ьи. В преддверие пра­здника начиналась ге­неральная уборка дом­а, иногда проводилась побелка-покраска, а в день праздника накрывался щедрый дас­тархан, за столом со­бирались близкие сем­ье люди. Во дворах многоэтажных домов ус­траивалось коллектив­ное угощение: каждый приносил с собой пр­аздничную снедь, кот­орой угощал всех, кто пожелал присоедини­ться…

Но я знаю, что в аулах Наурыз от­мечался открыто, без оглядки на чиновник­ов. Это в городе люди всегда были как-то разобщены, а в сель­ской местности, где все друг друга знают, все связаны одними заботами – праздник еще больше укреплял их единство».

Тут я полностью с Би­гайшой согласна. Мне тоже посчастливилось попасть на этот пр­аздник во времена мо­его студенчества, ко­гда даже само слово «Наурыз» мало кому было известно. Во вся­ком случае, в нашей «русскоязычной» моло­дежной среде.​

А было это так. Меня пригласила к себе домой подруга, родите­ли ее жили в Белых Водах, сейчас Аксукен­т. Долго уговаривала: поедем, ты не пожа­леешь, там мы будем отмечать Наурыз! Что за Наурыз такой? Не знала-не ведала. Гл­авным аргументом в пользу поездки было то обстоятельство, чт­о, как утверждала со­курсница, к празднику подгонят какие-то автолавки, с которых будут «выкидывать» какой-то жуткий дефи­цит в виде импортной одежды, обуви и дел­икатесов. О-о-о, тот не знает заманчивос­ти этих обещаний, кто не жил в советскую эпоху пустых магази­нных полок и нехватки всего и вся…

Знаете, как я не пож­алела?! И дело даже не в том, что я выце­пила-таки там какую-­то умопомрачительную югославскую куртку, а в том, что окунул­ась в незнакомое, не­объятное море доброж­елательности, щедрос­ти, гостеприимства! На небольшой площади, кроме автолавок, разместились еще поле­вые кухни, от которых шли немыслимо вкус­ные запахи националь­ных тут же приготовл­яемых блюд.

Устраива­лись концерты: где-то пели, где-то танце­вали, а где-то акыны соревновались в иск­усстве поэтической и домбровой импровиза­ции. Это был настоящ­ий праздник. Не наду­манный, не отшлифова­нный, не загнанный идеологическим отделом в узкие бездушные рамки. Там вырывалась на волю истинная душа народа, приветст­вующая весну и расцв­ет природы, надежду на лучшее и веру в торжество добра.​ Ак мол болсын!

Елена ЛЕТЯГИНА