Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Шымкента

В машине жителя Шымкента полицейские изъяли два оружия и боеприпасы.

На территории города проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

В ходе данного мероприятия сотрудники полка патрульной полиции остановили автомобиль марки «БМВ».

При осмотре было обнаружено 2 единицы предметов, похожих на оружие, и боеприпасы. Стражи порядка незамедлительно сообщили об этом в следственно-оперативную группу.​

Гражданина доставили в управление полиции Абайского района. Откуда он взял оружие и с какой целью перевозил его в машине, предстоит выяснить полицейским. В настоящее время проводятся следственные действия.