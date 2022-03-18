Оружие и боеприпасы изъяли у жителя Шымкента

В машине жителя Шымкента полицейские изъяли два оружия и боеприпасы.
На территории города проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».
В ходе данного мероприятия сотрудники полка патрульной полиции остановили автомобиль марки «БМВ».
При осмотре было обнаружено 2 единицы предметов, похожих на оружие, и боеприпасы. Стражи порядка незамедлительно сообщили об этом в следственно-оперативную группу.
Гражданина доставили в управление полиции Абайского района. Откуда он взял оружие и с какой целью перевозил его в машине, предстоит выяснить полицейским. В настоящее время проводятся следственные действия.