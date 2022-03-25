Оскандалившуюся массажистку проверят в прокуратуре и полиции

На детского массажиста, видеозапись с манипуляциями которой облетела социальные сети, подали заявление в прокуратуру и полицию.

Видеозапись, на которой младенцу, под его истошные крики, делают массаж, облетела социальные сети. На ней «массажистка» до красноты раскатывает продолговатый предмет по спине ребенка и бьет его по холке, на следующем кадре держит за ноги в воздухе.

Видеозаписью заинтересовались в департаменте медицинской и фармдеятельности. Оказалось, что в их базах массажистка не числится, нет у нее ни сертификата от госоргана, ни лицензии.

«Направлено письмо в прокуратуру и в полицию о незаконной медицинской деятельности в отношении этой массажистки. Чтобы получить сертификат массажиста нужно образование среднее или медицинское«, — говорит Розия Абытова, руководитель отдела Департамента Комитета Медицинской и фармацевтической деятельности по г.Шымкенту.

Педиатры уверены, массаж должен лечить а не калечить. По словам Оксаны Емельяновой, в ее практике были случаи, когда дети после массажистов приходили с синяками и кровоподтеками, а то и с травмами посерьезнее.

«Ко мне обратились с проблемой, что ребенок очень беспокойный, после осмотра у него обнаружился вывих плеча, то есть это были грубейшие нарушения, непрофессионализм, и мне их пришлось отправить на стационарное лечение», — говорит Оксана Емельянова, педиатр.

Неправильный массаж может довести ребенка и до реанимации, говорят специалисты. Для начала у массажиста следует потребовать лицензию и сертификат. А на самом сеансе массажа следить за его действиями и реакцией ребенка. Малыш не должен захлебываться в слезах от боли.

«Нельзя делать противоестественных движений ребенку, были удары с ее стороны, работа по позвоночнику, работа с медицинскими препаратами, зеленка и обработка слизистых оболочек зеленкой, это недопустимо, ребенок истерил, ребенок плакал. Когда делают ребенку массаж, нужно обратить внимание на движения человека, который делает массаж, если вы заметили что ребенок плачет и в этот момент ему делается упражнение, будет видно, если например рука ребенка уводится в сторону, если ребенка бьют, этого не должно быть», — говорит Илья Усенко, массажист ЛФК-инструктор.

Связаться с массажисткой нам не удалось, ни в социальных сетях, ни на звонки женщина не ответила. Наказать массажистку могут только за то, что она работала без лицензии. Для физических лиц штраф за это составляет около 15 тысяч тенге, если вдруг у нарушительницы ИП, ее могут оштрафовать на 60 тысяч. Если в полицию на нее заявят пострадавшие, то судить женщину будут уже по другой статье.