Подробности исчезновения беременной несовершеннолетней девушки

Больше месяца в Туркестанской области не могли найти несовершеннолетнюю беременную. 17-летняя Назым Алдаш пошла в больницу и… пропала.

Мама девушки уверяет, сразу обратилась в полицию. Поиски Назым затянулись, вестей от нее не было.

«Как можно так долго искать человека? Она беременная, ей ходить тяжело, куда бы она сама ушла», — говорит Кульжамила Бекетова, мама девушки.

По словам матери Назым, в октябре прошлого года дочь украли по дороге в Алматы и пытались насильно выдать замуж. Девушка смирилась, осталась в доме жениха в Таразе, Назым забеременела, но брак официально не оформили. Когда мать приехала навестить дочь, на лице Назым не было живого места. Девочка пожаловалась на побои и попросила забрать ее домой.

«Дочь была вся в синяках, она мне рассказала что ее заставили пасти овец и регулярно били. Говорила били хлыстом, связывали, пинали. Мы ее забрали. А потом вот, через месяц, она вышла из дома в больницу и пропала. Мы выяснили, что Назым списывалась со своим знакомым, нашли его. Он сказал, что это подстроил её гражданский муж , чтобы забрать Назым», — говорит Кульжамила Бекетова, мама девушки.

После того, как родные девушки обратились в редакцию OTYRAR, Назым объявили в международный розыск. 28 марта несовершеннолетнюю беременную обнаружили в городе Жанатас Жамбылской области. По данным полиции, она жила с гражданским мужем

«В настоящее время девушку вернули к родным. Выясняются все обстоятельства произошедшего «, — говорит Султанбек Усипбеков, начальник управления криминальной полиции ДП Туркестанской области.

Как оказалось, Назым не против жить с отцом будущего ребенка. А маме не звонила, потому что боялась, что она заставит вернуться домой.

«Я была с мужем, он не бил меня, свекровь знала, где мы. Я хочу вернуться обратно», — говорит Назым Алдаш, жительница Туркестанской области.