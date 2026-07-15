В Туркестанской области нашли пропавшую мать с четырьмя детьми

В Отрарском районе Туркестанской области завершились поиски женщины, пропавшей вместе с четырьмя детьми. История получила широкий отклик в социальных сетях. В полиции сообщили: мать и дети найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.



После исчезновения женщины вместе с четырьмя детьми родственники начали самостоятельные поиски и обратились за помощью к пользователям социальных сетей. Информация о пропаже получила широкое распространение.

Позже близкие обратились в полицию с заявлением. Правоохранители незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям: были организованы проверки, направлены ориентировки и проведен комплекс оперативных мероприятий для установления местонахождения семьи.



«Вместе с женщиной, объявленной без вести пропавшей, находились четверо детей в возрасте 6, 5, 3 лет и 10 месяцев. Полицейские установили контрольные посты на въездах и выездах из района, проверяли автомобили. Кроме того, в соседние территории были направлены ориентировки, поисковые мероприятия были усилены. Комплекс оперативных мероприятий по установлению местонахождения граждан проводился непрерывно», — сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.



Как выяснили полицейские, причиной ухода женщины вместе с детьми стал семейный конфликт. В ходе проверки установлено, что после бытовой ссоры с супругом она покинула дом и всё это время находилась в съемной квартире.



«Я мама Улданы. Она ушла после ссоры с мужем. Спасибо полиции, что нашли их».



После установления местонахождения семьи с родственниками провели профилактическую и разъяснительную работу. Специалисты обсудили сложившуюся ситуацию, после чего супруги смогли прийти к согласию. В результате мать и четверо детей благополучно вернулись домой.