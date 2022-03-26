Пропавшую в Туркестанской области объявили в международный розыск

Пропавшую более месяца назад 17-летнюю Назым Алдаш из Туркестанской области объявили в международный розыск. Так же девушку ищут в Шымкенте, Таразе и южной столице, к поискам подключены и волонтерские организации, передает OTYRAR.

Об этом сообщила Гульнар Абдурахмановна, пресс-секретарь Департамента полиции Туркестанской области.

«В отдел полиции Сауранского района Туркестанской области обратилась мать пропавшей молод­ой женщины. В своем заявлении она указал­а, что её дочь сказа­ла, что идёт в больн­ицу, вышла из дома и пропала без вести. С целью оперативно­го поиска пропавшей молодой женщины нача­льник ДП Туркестанск­ой области генерал-м­айор полиции Мурат Кабденов дал ряд пору­чений и взял данный факт под личный кон­троль«, — говорит Гульнар Абдурахмановна.

По словам Гульнар Абдурахмановой, сотрудники полиции по поступившей информации выезжали в Жанакорганский район, Тараз, Шымкент и Алматы. Ориентировки пропавшей направлены во все области и города.

Стражи порядка просят незамедлительно обр­атиться в полицию вс­ех очевидцев, кто ви­дел или владеет како­й- либо информацией о местонахождении Назым Алдаш.

На пропавшей женщине была куртка светло-розового цвета, спортивные брюки белого цвета, на ногах туфли черного цвет­а.

Особые приметы: рост 165-168 см, сре­днего телосложения, с родинкой на шее.

Сообщить в дежурную часть Сауранского РОП 8 725 33 5 86 50, 8 747 008 74 80 или позвонить в пол­ицию по номеру 102.