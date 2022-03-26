Пропавшую в Туркестанской области объявили в международный розыск

Пропавшую более месяца назад 17-летнюю Назым Алдаш из Туркестанской области объявили в международный розыск. Так же девушку ищут в Шымкенте, Таразе и южной столице, к поискам подключены и волонтерские организации, передает OTYRAR.
Об этом сообщила Гульнар Абдурахмановна, пресс-секретарь Департамента полиции Туркестанской области.
«В отдел полиции Сауранского района Туркестанской области обратилась мать пропавшей молодой женщины. В своем заявлении она указала, что её дочь сказала, что идёт в больницу, вышла из дома и пропала без вести. С целью оперативного поиска пропавшей молодой женщины начальник ДП Туркестанской области генерал-майор полиции Мурат Кабденов дал ряд поручений и взял данный факт под личный контроль«, — говорит Гульнар Абдурахмановна.
По словам Гульнар Абдурахмановой, сотрудники полиции по поступившей информации выезжали в Жанакорганский район, Тараз, Шымкент и Алматы. Ориентировки пропавшей направлены во все области и города.
Стражи порядка просят незамедлительно обратиться в полицию всех очевидцев, кто видел или владеет какой- либо информацией о местонахождении Назым Алдаш.
На пропавшей женщине была куртка светло-розового цвета, спортивные брюки белого цвета, на ногах туфли черного цвета.
Особые приметы: рост 165-168 см, среднего телосложения, с родинкой на шее.
Сообщить в дежурную часть Сауранского РОП 8 725 33 5 86 50, 8 747 008 74 80 или позвонить в полицию по номеру 102.