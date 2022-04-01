200 тысяч доз американской вакцины доступны в Шымкенте

Согласно новому постановлению, файзером можно бесплатно прививаться всем желающим. В Шымкенте сейчас больше 200 тысяч доз американской вакцины, сообщает OTYRAR.

По ощущениям, пандемия коронавируса почти закончена. QR-коды отменены, маски разрешили снять. Это не повод отменять бустерную дозу, решила Карина Терехова. Тем более, что в ряде Азиатских стран вводят новые карантины. Девушка дважды привилась спутником, на этот раз выбор пал на — файзер. Карина дождалась, когда американскую вакцину разрешили всем.

«Когда начался ковид вакцинировалась обычным спутником, два раза привлась. Сейчас выбрала файзер, потому что заграницей нужен именно он. Очень рада что разрешили. Никакой разницы между вакцинами не чувствую, что тогда, что сейчас хорошо«,- рассказала Карина Терехова.

Несмотря на то что файзер стал доступен для всех, врачи отмечают потока желающих нет. Если раньше на вакцинацию приходили до трех сот горожан в день, сейчас — не больше ста. За файзером, в основном, идут те, кому нужно за границу.

«В данный момент в нашей поликлинике 3400 доз файзера имеется. Срок годности у них до 1 июля 2022 года. Согласно последнему постановлению главного санитарного врача файзером могут вакцинироваться все категории лиц. Это от 12 лет выше без каких-либо ограничений, а также могут вакцинироваться люди, которые получили файзер за рубежом для завершения полного курса вакцинации»,- говорит заместитель главного врача ГП №8 Айгуль Исаева.

По данным горздрава в Шымкенте больше 200 тысяч доз файзера. Американскую вакцину можно сделать во всех городских поликлиниках.