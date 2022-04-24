50 алматинских новобранцев отправились служить в Шымкент

Всего весной из мегаполиса планируется призвать более 1000 человек.

В южной столице продолжается работа по комплектованию воинских частей Вооруженных Сил Республики Казахстан военнослужащими срочной службы, сообщает Vecher.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского гарнизона.

Весенний призыв в нынешнем году начался в первых числах марта. В местных органах военного управления Алматы делают все, чтобы в армию были отобраны самые лучшие, подготовленные молодые люди.

«Воинская служба требует хорошей физической подготовки. Нужно быть готовым к трудностям армейской службы. Среди призывников сегодня у нас мастера спорта по греко-римской борьбе, дзюдоисты, одним словом крепкие ребята», – рассказал заместитель начальника Департамента по делам обороны г. Алматы, полковник Фарxат Курмангажинов.

Всего весной из мегаполиса планируется призвать более 1000 человек, которые будут направлены в части Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Службы государственной охраны Республики Казахстан.