Акиматы должны пересмотреть подходы к планированию бюджета

В мажилисе говорили о бюджетах акиматов. Депутаты подняли закономерный вопрос, почему на решение проблем денег нет, а на закуп ненужных пунктов и позиций средства находятся.

Так, миллиарды тратят на уборку снега. В столице например в день на это выделяют 100 миллионов тенге.

Куда утекают народные деньги? В Мажилисе возмущены неэффективными тратами госсредств. По мнению депутата Динары Закиевой огромные средства уходят впустую. Убедиться в этом не сложно.

«После изучения мною бюджетов местных исполнительных органов только по двум направлениям выяснилось, что, например, за два прошедших года на оформление к праздникам и визитам на юге выделено за 2020- 2021 год более 3 млрд тенге, в то время как в Северо-Казахстанской области — около 100 млн тенге, а вот по данным акимата Жамбылской области средства на оформление не выделялись. Следовательно, можно обойтись без указанных затрат», — говорит Динара Закиева, депутат мажилиса РК.

Возмущение вызывает и статья расходов на уборку снега. Взять, в примеру, Атыраускую область. Из бюджета, за последние три года, было выделено — всего 327 миллионов. Тогда как в столице каждый день на это тратят больше 100 миллионов тенге. В Мажилисе не раз ставили вопрос об административной ответственности вышестоящих должностных лиц.

Ужесточить наказание, вплоть до уголовного преследования, требуют депутаты и для казахстанских звезд, которые умело «убеждают» людей в надежности финансовых пирамид. В итоге люди остаются не только без денег, но и без автомобилей, и даже без недвижимости!

«В законопроекте обязывают всех брокеров и дилеров предлагать инструменты — акции, облигации — в зависимости от финансовой грамотности самого человека, который хочет вложиться. То есть брокер или дилер должен понять, есть у этого человека экономические знания, умеет ли он ориентироваться в ценных бумагах или нет. Уже в зависимости от его знаний человеку предлагается тот или иной финансовый инструмент. Я думаю, что в дальнейшем это будет способствовать защите наших граждан от таких вложений и операций на рынке ценных бумаг«, — говорит Дания Еспаева, депутат мажилиса РК.

Тревогу у мажилисменов вызывает и оснащение роддомов. По данным Минздрава, износ оборудования доходит до 85%.

«Показатели материнской смертности за 2020- 2021-годы выросли в Казахстане почти в 3 раза. С этими индикаторами мы откатились на уровень беднейших стран мира, которые ВОЗ обозначает как места с нестабильными условиями и гуманитарными проблемами», — говорит Галымжан Елеуов, депутат мажилиса РК.

Подавляющее большинство случаев материнской смертности были предотвратимы, считает мажилисмен.

«В связи с этим, обращаю внимание уполномоченного органа на необходимость неотложного дооснащения современным медицинским оборудованием родильных домов и перинатальных центров, а также отделений родовспоможения и неонатологии, иначе мы не сможем снизить материнскую смертность», — говорит Галымжан Елеуов, депутат мажилиса РК.

Вызывает опасение превышение радиационного фона, ввозимых из Китая товаров. В прошлом году было более ста таких случаев. Сейчас Казахстан действует постфактум – выявляют, а потом отправляют обратно. Одобренный сегодня в Мажилисе законопроект, позволит предотвратить незаконное перемещение радиоактивных материалов, отходов и радиационно-опасных предметов.