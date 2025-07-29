Штрафы, пени, санкции: неналоговые поступления в казну растут

Неналоговые поступления регионов на первую половину года составили больше 200 миллиардов тенге. Несмотря на то что их доля в сравнении с налоговыми поступлениями остается небольшой, структура этих доходов даёт повод для анализа.

Больше всего неналоговых поступлений собрали в Мангистауской области — 37 миллиардов тенге, двух мегаполисах: Алматы и Астане по 33 и 23 миллиарда соответственно, а также в Туркестанской области — 14,5 миллиарда тенге.

В разрезе структуры неналоговых поступлений преобладают штрафы, особенно в Мангистауской области и Алматы. В южной столице и Астане как дополнительный источник дохода активно используется государственная собственность.

Среди прочих статей, возвраты неиспользованных бюджетных средств, отчисления недропользователей и взыскания по дебиторской задолженности. Здесь лидирует Астана с более чем 9 миллиардами тенге, а также Кызылординская область и Алматы около 6 миллионов тенге каждый. Все эти показатели отражают уровень управления и администрирования в регионах.

Руслан Султанов, экономист, автор Телеграм-канала TENGENOMIKA: «Сама идеология неналоговых платежей не должна выливаться только в части оштрафовать, чтобы завтра не было такого, когда органы начинают бегать за каждой организацией, лишь бы принести деньги в бюджет. Все-таки основополагающим должно быть предупреждение в том, чтобы человек или предприниматель не был заточен на то, чтобы нарушать».

Эксперты подчёркивают: если налоговые доходы это зеркало экономической активности, то неналоговые поступления индикатор зрелости системы управления.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «Значит бизнес, физлица не всегда соблюдают требования законодательства. В целом у нас не всегда со стороны населения и бизнеса, возможно, со стороны государства нет взаимодействия, идет ужесточение законодательства, растет размер штрафов».

Эксперты говорят, неналоговые поступления являются непредсказуемым источником доходов. Поэтому регионам важно развивать более устойчивые и предсказуемые финансовые механизмы.