Чемпионат по қазақ күресі проходит в Шымкенте

В южном мегаполисе с 25 по 30 апреля проходит чемпионат Республики Казахстан по казакша курес среди юношей, передает OTYRAR.

Побороться за звание лучших в Шымкент съехались более 1000 спортсменов из 17 регионов страны.

На торжественной церемонии открытия заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта города Шымкента Ермек Аманжолович поздравил спортсменов и пожелал им удачи. Он также отметил заслуги отдельных спортсменов, тех кто прославил свой регион.

«В 2017 году спортсмены города Истибаев Адильжан и Музаппаров Ерсултан стали победителями чемпионата мира. В 2018 году Музаппаров Ерсултан в конкурсе «Әлем Барысы» завоевал серебряную медаль. Всем спортсменам желаем удачи!», — сказал Ермек Аманжолович.