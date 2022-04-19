Депутаты требуют снизить пенсионный возраст для женщин до 58 лет

В Казахстане вновь затронули вопрос пенсионного возраста для женщин. Снизить его порог, требует парламентская фракция Народной партии Казахстана.

Народная партия Казахстана продолжает настаивать на снижении пенсионного возраста до 58 лет для женщин. Уменьшать порог, как бы это парадоксально не звучало, нужно с точки зрения экономической целесообразности, говорят народные избранники. В партии отмечают, что пожилое население сегодня не может эффективно трудиться в тех местах, где нуждаются в более молодых и профессиональных кадрах.

«Нашим гражданам тяжело работать после 55 лет, и мужчинам, и женщинам. Но дело в том, что женщины в отличие от мужчин, они находятся в более уязвимом состоянии. Они в отличие от нас, еще дома работают, они рожают детей, они биологически изнашивают себя. Поэтому в этом отношении мы обязаны просто отдать им дань уважения за труд, за демографический их вклад в развитие нашего государства, и снизить им пенсионный возраст», — говорит Олжас Сыздыков, заместитель председателя народной партии Казахстана.

Партийцы уверены, бюджет государства «потянет» снижение возрастного порога. Если, конечно, чиновники будут эффективно расходовать госсредства. Но некоторые экономисты с этим не согласны. Считают, что уменьшение пенсионного возраста женщинам, принесет только ущерб.

«Мы перешли на чилийскую модель уже более 20 лет накопления пенсионной системы, мы будем получать столько, сколько мы заработали. Есть базовая пенсия, это считается пенсией для бедных. Если мы ничего не накопили, будем получать базовую пенсию, это порядка сейчас 20 тысяч тенге, плюс-минус с учетом инфляции. На нее соответственно мы не сможем прожить. Исходя из этого если мы снизим этот порог выхода на пенсию, то тогда мы сколько накопим, столько и получим. То есть это ущерб для самих будущих пенсионеров», — говорит Арман Байганов, экономист.

При этом в Минтруда нам сообщили, что при ведомстве действует рабочая группа, которая рассматривает все поступающие предложения касательно изменений пенсионного возраста. Как только соберется достаточное количество информации они предоставят ответ.

С 2018-го, ежегодно пенсионный возраст в Казахстане для женщин растёт на полгода. Порог, согласно плану Правительства, будет увеличиваться до 2027 года и достигнет 63 лет, как у мужчин.