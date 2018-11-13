С начала нового года для казахстанских женщин повысят возраст выхода на пенсию, передает NUR.KZ.

Закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин вступил в силу в Казахстане пару лет назад. Изменения коснулись казахстанок, родившихся в период с 1960 по 1964 годы.

Первое превышение на полгода осуществили с 1 января 2018 года. На сегодняшний день возраст женщины для выхода на пенсию составляет 58,5 лет.

С начала следующего года цифра увеличится до 59 лет. Второй этап повышения пенсионного возраста ожидается с 1 января 2019 года.

Следовательно, каждый год, на протяжении еще 9 лет, казахстанским женщинам будут повышать пенсионный возраст на полгода. К 2027 году женщины будут выходить на заслуженный отдых по достижении 63 лет.

Вместе с тем, казахстанки имеют возможность выйти на пенсию в 50-летнем возрасте при условии, если они накопили нужную сумму. В 2018 году эта цифра составляет 13,5 млн тенге.

Однако, некоторые могут выйти на пенсию в более раннем возрасте. Согласно законодательству, этой нормой могут воспользоваться граждане, прожившие в зонах экологического риска, а также женщины, родивших либо усыновивших 5 и более детей и воспитавших их до 8 летнего возраста, при достижении 53 лет.