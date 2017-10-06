Жительницам Шымкента 1959 года рождения срочно придти в ГЦВП!

Жительницам Шымкента 1959 года рождения срочно нужно придти в ГЦВП! Всем горожанкам, рожденным в октябре, ноябре и декабре вышеназванного года необходимо оформить пенсию, иначе женщины рискуют отсрочить наступление пенсионного возраста еще на полгода, предупредили специалисты выплатного центра.

Уже со следующего года пенсионный возраст женщин в Казахстане начнет увеличиваться. Согласно закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», который вступил в силу в 2013 году, с 1 января 2018 года установлен возраст выхода на пенсию для женщин – 58 лет и 6 месяцев. В 2019 году — 59 лет и так далее, женские пенсии будут отдаляться на полгода.

Жительнице микрорайона «Жанаталап» Баян Кулдыбаевой вот-вот, и исполнится 58. До дня рождения считанные недели. Но уже сейчас, по совету коллег, учительница занимается оформлением документов.

В нашей области стартовал пилотный проект, благодаря которому можно оформить документы за пару месяцев до достижения пенсионного возраста. А сразу по выходу на пенсию начать ее получать. Специалисты расчетного центра призывают женщин 1959 года рождения не тянуть, а «оформляться» заранее. С 1 января у тех, кто по каким-то причинам не оформил документы, есть риск продлить рабочий контракт еще на полгода.

Государственный центр выплаты пенсий и пособий с середины июля этого года располагается по новому адресу.

Как связаться со специалистами центра читайте ЗДЕСЬ

К слову все ЦОНы Шымкента, где можно сдать документы для получения пенсии, переведены на 12-часовой график работы и открыты с 08:00 до 20:00. ЦОН в Каратауском районе работает для тех, кто по каким-то причинам не может вырваться в рабочее время. График работы одного из самых новых Центров обслуживания населения заканчивается в полночь (с 08:00 до 24:00).

Адреса и телефоны ЦОНов ЗДЕСЬ

Прежний возраст выхода на пенсию оставлен только у многодетных матерей. Право на пенсию имеют женщины, родившие(усыновившие, удочерившие) пять или более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, по достижении 53 лет и имевшим трудовой стаж не менее шести месяцев по состоянию на 1 января 1998 года в размере, пропорциональном имеющемуся трудовому стажу. Так что многодетные мамы могут пока не беспокоиться.

Шынар Оразова