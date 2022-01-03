В Казахстане ещё на полгода увеличился пенсионный возраст для женщин.

Если в 2021 году он составлял 60 лет, то с 1 января, согласно закону «О пенсионном обеспечении в РК», возраст выхода на заслуженный отдых для женщин увеличится ещё на полгода.

Напомним, поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин в Казахстане началось в 2018 году. Тогда женщины выходили на пенсию в 58,5 лет.

Процесс увеличения пенсионного возраста завершится в 2027 году. Тогда женщины смогут выходить на пенсию в 63 года.

Пенсионный возраст женщин в ближайшие годы составит:

с 1 января 2022 года – 60,5 лет;

с 1 января 2023 года – 61 год;

с 1 января 2024 года – 61,5 года;

с 1 января 2025 года – 62 года;

с 1 января 2026 года – 62,5 года;

с 1 января 2027 года – 63 года.

К слову, для некоторых категорий предусмотрен более ранний возраст выхода на заслуженный отдых:

для тех, кто проживал в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска в 1949-1963 гг. пострадавших вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне: для мужчин – по достижении 50 лет, для женщин – по достижении 45 лет;

для женщин, родивших (усыновивших, удочеривших) 5 и более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста: они имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.