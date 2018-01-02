2018 год: на пенсию женщины пойдут в 58 с половиной лет

В наступившем году в Казахстане на пенсию женщины пойдут в 58 с половиной лет. С 1 января вступил в силу новый пенсионный возраст для казахстанских женщин, который на первом этапе составил 58 лет и 6 месяцев.

Граждане, проживавшие с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года (не менее 5 лет) в зонах экологического риска, пострадавших вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне, имеют право на более ранний выход на пенсию:

мужчины – по достижении 50 лет при трудовом стаже работы не менее 25 лет по состоянию на 1 января 1998 года;

– по достижении при трудовом стаже работы не менее 25 лет по состоянию на 1 января 1998 года; женщины – по достижении 45 лет при трудовом стаже работы не менее 20 лет по состоянию на 1 января 1998 года.

Также на раннюю пенсию могут выйти женщины, родившие либо усыновившие от 5 и более детей и воспитавшие их до 8 летнего возраста, при достижении 53 лет.

Виды пенсии

В Казахстане действует смешанная пенсионная система, которая состоит из солидарной (трудовой), накопительной системы и базовой пенсий. 18.06.2014 года за №841 подписан Указ Президента Республики Казахстан «О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года».

Государственная базовая пенсия

Государственная базовая пенсия, составляющая в 2018 году 15 274 тенге (ежегодно сумма меняется), предоставляется абсолютно всем гражданам, вышедшим на пенсию, вне зависимости от трудового стажа и произведенных ранее отчислений. По-другому такой вид пенсии еще называют «Президентской пенсией».

Пенсия по трудовому стажу (только для граждан, работавших до 1998 года)

Солидарные пенсионные выплаты высчитываются исходя из стажа работы и пенсионных накоплений. Поскольку до 1998 года работодателями не производились пенсионные отчисления в пользу сотрудника, для расчета пенсии гражданам, работавшим до 1998 года, учитывается только трудовой стаж.

Согласно законодательству стаж работы до 1998 года должен составлять:

мужчинам — от 25 лет;

женщинам — от 20 лет.

При расчете пенсии учитывается стаж полных лет. Как назначается солидарная полная пенсия по возрасту? Учитывается 3 фактора — возраст, стаж до 1 января 1998 года и отчисления в НПФ за любые 36 месяцев (3 года) подряд. При меньшем стаже как для мужчин, так и женщин расчет будет производиться пропорционально имеющемуся стажу.

Т.е., если у вас на 1 января 1998 года есть стаж работы более 6 месяцев, то вы будете получать пенсию из двух систем – солидарной (пожизненной), которая действовала до 1 января 1998 года и накопительной, которая действует сейчас.

Если вы родились до 1 января 1980, то у вас на 1 января 1998 года должен быть общий стаж минимум 6 месяцев. Если стаж меньше 6 месяцев, то солидарная пенсия начисляться не будет.

Выплаты из фонда

С 2018 года в Казахстане так же изменился график пенсионных выплат, пишет портал tengrinews.kz. Если сейчас пожилые люди вправе сами решать, забирать сумму ежеквартально или ежегодно, то с 1 января получать деньги можно будет только раз в месяц.

«В 2014 году была принята концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года. В соответствии с ней был отменен единовременный принцип изъятия пенсионных накоплений, за исключением случаев, если сумма пенсионных накоплений не превышает 12-кратного размера минимальной пенсии. Также установлен порядок получения пенсионных выплат — ежемесячно и только по графику», — сообщала управляющий директор Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Жанара Тулегенова.

«В случае если сумма пенсионных накоплений на счете вкладчика не превышает 12 минимальных пенсий, в 2018 году это будет порядка 400 тысяч тенге, то сумма будет выплачиваться единовременно. Если же сумма пенсионных накоплений превышает 12 минимальных пенсий, то выплата будет осуществляться по графику ежемесячно. Сумма ежемесячных выплат будет зависеть от возраста получателя, а также от суммы, которая находится на индивидуальном пенсионном счете», — добавила она.