Генерал Кайрат Дальбеков отчитался перед населением

Время отчетов продолжается. На этот раз перед населением отчитался главный полицейский Шымкента Кайрат Дальбеков.

Количество преступлений снизилось, но и это не повод радоваться. Порядок в полиции будут и дальше наводить!

Тяжких и особо тяжких преступлений в Шымкенте стало меньше. По заявлению главного полицейского, показатель правонарушений удалось снизить, во многом, благодаря «умным камерам».

«Количество преступлений снизилось, но работа продолжается. Мы презентовали новую программу «Коргау», которая поможет устанавливать разные нарушения. Результаты уже есть», — сказал Кайрат Дальбеков, начальник ДП г. Шымкента.

Особую тревогу у Кайрата Дальбекова вызывают мошенники. Предложения о быстром обогащении заполонили социальные сети. Схемы обмана в виртуальном мире, неуклонно растут. Генерал Дальбеков настоятельно рекомендует быть бдительными и не делиться личной информацией, в том числе о банковских картах, ПИН- и СМС-кодах. Если что-то настораживает, обратиться в банк и полицию.

Накопились вопросы к работе участковых и следователей. Кому позвонить, чтобы утихомирить пьяных соседей, решить бытовые вопросы, призвать к порядку. Нередки случаи, когда полиция отказывает в регистрации заявлений и не начинает расследований даже после их принятия. Что делать, если рассмотрение дела затягивается, а полиция бездействует? Куда обращаться, с кого требовать, задаются вопросом жители Шымкента.

В полиции люди должны видеть защиту, а не угрозу. О доступности и повышении статуса правоохранителей, напоминает генерал своим подчиненным. Реформы неизбежны.

«Реформы неизбежны, мы будем работать над тем, чтобы доверие к стражам порядка было больше. Я всегда открыт, мы принимаем любые предложения и замечания»,- сказал генерал.

Кайрат Дальбеков заверил, все жалобы граждан на действия сотрудников полиции, тщательно проверяются. Сам — главный полицейский Шымкента открыт для встреч с жителями города, готов выслушать вопросы и замечания. На прием к генералу может записаться каждый.