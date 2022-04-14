Из детского сада прямиком на операционный стол. Ребенок в Туркестанской области получил травмы

Полуторогодовалый ребенок оказался на операционном столе. В детском саду Отырарского района Туркестанской области заявили, что мальчик споткнулся об камень и упал.

Мать ребенка не верит, что ребенок мог получить такие травмы из-за обычного падения и требует разбирательств с привлечением виновных к наказанию.

Перелом ноги, многочисленные ссадины и синяки по всему телу, голове и даже лицу. Такие травмы у полуторогодовалого ребенка появились после того, как мать отправила мальчика в детский сад на дежурной машине. Понадобилась экстренная операция.

Галымжан Байторе, временно исполняющий обязанности руководителя отдела детской областной больницы: “Ребенка к нам доставили 12 апреля примерно в 6 вечера в состоянии средней тяжести. Обследование показало, что ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом верхней, бедренной кости со смещением, множественные ссадины лица и части головы. Была проведена экстренная операция, которая продлилась около сорока минут. Сейчас состояние ребёнка оценивается как средней тяжести”.

В отделе развития человеческого потенциала Отырарского района Туркестанской области заявили, что ребенок всего лишь споткнулся и упал. Инцидент произошел в селе Шаулдер.

Жанат Мусатаева, руководитель отдела развития человеческого потенциала Отырарского района: “В этот день по инициативе родителей, для развозки детей в детский сад работала автомашина марки Опель. Ребенок вышел из машины, побежал к своему воспитателю и споткнулся об камень. В результате ребенок упал, получил ссадины головы и лица. А также перелом тазобедренной кости”.

Мать травмированного ребенка — Ажар Пернебек не верит в то, что ее сын оказался в больнице по этой причине. Она считает, что воспитателям есть что скрывать. Инцидент произошел утром, а родителям сообщили о случившемся лишь к полудню.

Ажар Пернебек, мать ребенка: “В детском саду мне нагло врут, что он якобы просто упал из машины, когда выходил. Они просто издеваются надо мной. Водитель избегает встречи, не отвечает на вопросы. Ко мне приходила директор садика и говорит, сколько нужно денег, мы заплатим, только чтобы я не писала заявление. Мол, я еще молодая, рожу, не пиши, говорят они. Я что, кошка или собака, чтобы каждый год, каждый месяц рожать детей? А я все равно напишу заявление, я требую наказать виновных”.

В отношении водителя легковушки начато расследование. Правоохранителям предстоит выяснить, что стало причиной серьёзных травм у ребенка.