Прошли те времена, когда на весенние праздники женщинам дарили исключительно букеты из срезанных цветов.
Сегодня многие предпочитают красивые первоцветы в горшках: такие крокусы, гиацинты, нарциссы, тюльпаны дольше радуют свою новую хозяйку. Кроме того, если у вас есть хотя бы маленький кусочек земли, то можно продлить жизнь «цветочка из горшочка».
Не говоря уже о том, чтобы со временем получить под окном новый цветник. Так что же делать с подаренными луковичными растениями, когда они отцвели? Точно не выбрасывать, а действовать по инструкции.
Крокусы
После того, как крокусы отцвели, продолжайте понемногу их поливать, увеличивая промежутки времени и постепенно сводя полив на нет. Когда листья завянут и высохнут, луковицы достают из горшков, несколько дней просушивают в тени и складывают в картонную коробку, пересыпая торфом или песком, чтобы они не засохли.
Так луковицы будут храниться до осенней посадки (с середины сентября). Можно сделать и по-другому: вместе с земляным комом вынуть из горшка только что отцветшие крокусы и посадить их в саду – там они уйдут на покой, восстановятся и зацветут следующей весной.
Нарциссы
Отцветшие нарциссы достают из емкости за стебли, грунт стряхивают. Затем складывают в горизонтальном положении в какой-либо ящик слоями, пересыпая песком. Стебли с листьями, хоть и увядшие, срезать не нужно: они еще не все питание отдали луковицам. Через некоторое время растения из песка откапывают, удаляют сухую, а потому уже бесполезную, надземную часть.
Освобожденные луковички помещают в коробку: также чередуя с песком. Желательно смешать песок наполовину с золой: это хорошая профилактика развития грибков. Коробку отправляют в место попрохладней, если есть возможность, в холодильник или погреб. Здесь они переживут период покоя и не прорастут раньше времени. В сад на клумбу луковички можно высадить осенью.
Гиацинты
Знаете ли вы, что гиацинты из горшка можно заставить зацвести второй раз. Для этого емкость с увядающим растением ставят в затенение, например, в углу ванной комнаты. Пока надземная часть зеленая, их изредка поливают. Ближе к осени горшочек с луковицами желательно поместить в холодильник.
Если через некоторое время вернуть его в тепло, луковицы прорастут и «выстрелят» цветоносами. Правда, цветение будет менее декоративным, чем в первый раз. Если повторная выгонка не планируется, выбранные из горшка и просушенные луковицы хранят в темноте до посадки под зиму.
Тюльпаны
С тюльпанами немного сложнее и дольше. Луковица тюльпана ежегодно отмирает, а на ее месте образуются замещающая (крупная) и мелкие «детки». При выгонке в горшке крупная луковица не вырастает: на ее месте оказываются 2-3 мелкие луковички. Их можно дорастить, высадив весной в открытый грунт. Но сначала луковицы должны «созреть». Чаще всего для выгонки используют сорта тюльпанов с короткими стеблями.
Как только растения отцветут, надземную часть нужно срезать, а поливы прекратить. Если стебли тюльпанов длинные, нужно дождаться их высыхания. Но в любом случае после удаления стеблей и листьев луковицы на 15-20 дней оставляют в горшке, потом выкапывают и помещают на хранение до осенней посадки. Через пару лет эти луковицы наберутся сил и дадут цветы.