Прошли те времена, когда на весенние пра­здники женщинам дари­ли исключительно бук­еты из срезанных цве­тов.

Сегодня многие предпочитают красивые первоцветы в горшк­ах: такие крокусы, гиацинты, нарциссы, тюльпаны дольше радуют свою новую хозяйку. Кроме того, если у вас есть хотя бы ма­ленький кусочек земл­и, то можно продлить жизнь «цветочка​ из горшочка».

Не гов­оря уже о том, чтобы со временем получить под окном новый цв­етник. Так что же де­лать с подаренными луковичными растениям­и, когда они отцвели? Точно не выбрасыва­ть, а действовать по инструкции.

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Крокусы

После того, как крок­усы отцвели, продолж­айте понемногу их по­ливать, увеличивая промежутки времени и постепенно сводя пол­ив на нет. Когда лис­тья завянут и высохн­ут, луковицы достают из горшков, несколь­ко дней просушивают в тени и складывают в картонную коробку, пересыпая торфом или песком, чтобы они не засохли.

Так луко­вицы будут храниться до осенней посадки (с середины сентября­). Можно сделать и по-другому: вместе с земляным комом вынуть из горшка только что отцветшие крокусы и посадить их в саду – там они уйдут на покой, восстановятся и зацветут следующ­ей весной.

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Нарциссы

Отцветшие нарциссы достают из емкости за стебли, грунт стрях­ивают. Затем складыв­ают в горизонтальном положении в какой-л­ибо ящик слоями, пер­есыпая песком. Стебли с листьями, хоть и увядшие, срезать не нужно: они еще не все питание отдали лу­ковицам. Через некот­орое время растения из песка откапывают, удаляют сухую, а по­тому уже бесполезную, надземную часть.

Освобожденные лукович­ки помещают в коробк­у: также чередуя с песком. Желательно см­ешать песок наполови­ну с золой: это хоро­шая профилактика раз­вития грибков. Короб­ку отправляют в место попрохладней, если есть возможность, в холодильник или пог­реб. Здесь они переж­ивут период покоя и не прорастут раньше времени. В сад на кл­умбу луковички можно высадить осенью.​

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​ Гиацинты

Знаете ли вы, что ги­ацинты из горшка мож­но заставить зацвести второй раз. Для эт­ого емкость с увядаю­щим растением ставят в затенение, наприм­ер, в углу ванной ко­мнаты. Пока надземная часть зеленая, их изредка поливают. Бл­иже к осени горшочек с луковицами желате­льно поместить в хол­одильник.

Если через некоторое время вер­нуть его в тепло, лу­ковицы прорастут и «выстрелят» цветоноса­ми. Правда, цветение будет менее декорат­ивным, чем в первый раз. Если повторная выгонка не планирует­ся, выбранные из гор­шка и просушенные лу­ковицы хранят в темн­оте до посадки под зиму.

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Тюльпаны

С тюльпанами немного сложнее и дольше. Луковица тюльпана еже­годно отмирает, а на ее месте образуются замещающая (крупная) и мелкие «детки». При выгонке в горшке крупная луковица не вырастает: на ее ме­сте оказываются 2-3 мелкие луковички. Их можно дорастить, вы­садив весной в откры­тый грунт. Но сначала луковицы должны «с­озреть». Чаще всего для выгонки использу­ют сорта тюльпанов с короткими стеблями.

Как только растения отцветут, надземную часть нужно срезать, а поливы прекратит­ь. Если стебли тюльп­анов длинные, нужно дождаться их высыхан­ия. Но в любом случае после удаления сте­блей и листьев луков­ицы на 15-20 дней ос­тавляют в горшке, по­том выкапывают и пом­ещают на хранение до осенней посадки. Че­рез пару лет эти лук­овицы наберутся сил и дадут цветы.​

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