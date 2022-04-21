Почему подростки убегают из дома?

Подростки стали чаще уходить из дома. Новостные ленты пестрят заголовками с просьбой найти несовершеннолетних. На поиск беглецов выходят родители, волонтеры, полицейские.

Психологи говорят, ошибочно полагать, что дети уходят только из неблагополучных семей. На самом деле, подростки рвутся на свободу и из-под опеки богатых и успешных родителей, передает OTYRAR.

17-летняя Алуа сбегала из дома трижды. Приходилось даже ночевать на улице. И дело здесь, по ее словам, не в жажде приключений, а в постоянных конфликтах с родителями: Алуа уверяет — её попрекают, запрещают гулять после семи вечера, ограничивают в общении с друзьями и мечтают, чтобы она поскорее вышла замуж.

«Они ничего мне не разрешают, хоть и мой возраст уже ближе к совершеннолетию. К тому же я чувствую себя взрослой, но мои родители очень сильно меня опекают и бывало такое, что я ночевала на улице сбежав из дома. Отдыхала от своих родителей, так как они очень сильно нарушали мои личные границы»,- поделилась Алуа (имя изменено).

Причины побегов и у сирот из детских домов и детей из полных семей практически одинаковые. Протест и привлечение внимания. У тех, кто живет с родителями, добавляется отсутствие понимания и поддержки с их стороны. Психолог Герман Владимиров советует не прибегать к гиперопеке, должного внимания и заботы должно быть в меру. Важно иметь доверительные, открытые отношения, уметь слышать своего ребенка. Возвращение после побега в семью — не решение проблемы. Нужна помощь специалистов.

«Раз что-то происходит в семье, нужно уже идти к психологу. Нужно обязательно включать все средства, если ребенок убежал из дома не стесняйтесь и позвоните в полицию. Начните обзванивать всех знакомых, чаще всего когда ребенок сбегает из дома, он убегает к кому-то. Очень может быть, что он у кого-то из друзей. Первое нужно узнать, что у ребенка все нормально и его нужно найти. Второе — не стесняйтесь обращаться к специалисту, если вы не можете пойти к частному, идите к школьному»,— говорит Герман Владимиров, практикующий психолог.

Чаще всего из дома уходят подростки 14 — 18 лет. Но среди беглецов есть и малыши до 6 лет и школьники, которым не исполнилось десяти! Координатор поискового волонтёрского движения Людмила Герасимова ведет свою статистику. Сезон побегов, по ее словам, приходится на весну и осень. Только за март к волонтёрам поступило 15 просьб найти беглецов. Двух подростков спасти не удалось, они отравились угарным газом в машине, остальных — нашли живыми, вернули в семьи.

«Мы выезжаем на место и начинаем уже оттуда свои поиски. Если где-то его видели, мы принимаем информацию и едем на это место, где подростка видели в последний раз. Находятся дети по-разному. Могут быть в игротеках, торговых центрах, на арбате собираются подростки. Есть еще которые любят заброшки»,— рассказывает Людмила Герасимова, координатор поискового волонтёрского движения «LIDER.KZ» г. Шымкента.

Правоохранители подтверждают: фактов побегов стало больше. Одного шымкентского подростка не могут найти с начала года.

«С начала года в департаменте полиции Шымкента зарегистрированы как без вести пропавшие 23 несовершеннолетних. 22 из них благополучно вернули домой, еще 1 подросток числится без вести пропавшим»,- рассказали в ДП Шымкента.

Каждый случай разбирается индивидуально. Если докажут, что несовершеннолетний подвергался насилию, словесному унижению, в отношении взрослых могут возбудить уголовное дело. Ежегодно в Казахстане пропадают без вести до полутора тысяч человек, 20% из них — дети.