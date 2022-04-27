Шымкентский «Ордабасы» обыграл «Кайрат» со счетом 2:1

В восьмом туре чемпионата Казахстана по футболу «Ордабасы» дома выиграл у «Кайрата», передает OTYRAR со ссылкой на Sport.kz.

Шымкентцы были активнее с первых минут, и после игры рукой Егора Ткаченко счет ударом с пенальти открыл Эльхан Астанов – 1:0. Гости пошли вперед и отыгрались усилиями форварда Артура Шушеначева — 1:1.

Во второй половине шымкентцы снова начали прессингом, тут свое слово сказал Серж Ньюадзи, завершивший проход по флангу в штрафную голом. Для нападающего «Ордабасы» данный гол стал уже шестым в этом чемпионате. Хозяева продолжили атаковать, желая закрепить преимущество, но вышло только удержать победный счет.

В этом сильно помог Бекхан Шайзада, совершивший несколько сейвов и отбивший пенальти Рикардо Алвеша. 2:1 — сильнее команда Александра Седнева, а алматинцы уступают второй поединок после неудачи в домашнем противостоянии с «Тураном».

Таким образом, у «Ордабасы» стало 14 очков, и они вышли на первое место турнирной таблицы, а «Кайрат» с 12 баллами пока идет на четвертой позиции.