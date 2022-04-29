Шымкентцы начали сдавать незаконное оружие за деньги

25 апреля в Казахстане стартовала акция по выкупу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В Шымкенте за пару дней уже 5 человек сдали оружие, передает OTYRAR.

27 апреля в Управление полиции Абайского района местный житель сдал незарегистрированное оставшееся от деда оружие. Теперь стоимость ружья определит комиссия и выплатит вознаграждение от 27 до 91 тысячи тенге в течение месяца.

Для того, чтобы сдать огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, гражданин должен обратиться с заявлением в территориальное управление полиции. При обращении по телефону, на место нахождения данных предметов направляется сотрудник полиции, который произведет все необходимые мероприятия.

Отметим, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного преступления.