Из незаконного оборота изъяты оружие, боеприпасы и взрывные устройства

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает работу по изъятию незаконного оружия и боеприпасов. С начала года из оборота изъято 580 единиц различного оружия, в том числе 63 единицы криминального, из которых 49 были похищены во время январских событий.

Также обнаружено более 2 тысяч боеприпасов.

С 10 марта в стране проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». За это время полицейские изъяли 105 единиц оружия, более 260 патронов и 13 взрывных устройств, а также выявили 19 тайников с оружием и боеприпасами.

«Кроме того, изъято 6 единиц оружия, похищенных в период январских событий, а также полицейская экипировка», — сообщили в МВД.

В рамках проверок обследовано более 5 тысяч владельцев гражданского оружия, свыше 70 человек привлечены к административной ответственности.

«Добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает граждан от уголовной и административной ответственности», — напомнили в министерстве внутренних дел Республики Казахстан.