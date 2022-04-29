Встреча Айтенова с жителями Абайского района затянулась на 5 часов

Мурат Айтенов встретился с жителями Абайского района, это уже третья встреча c местными жителями в рамках проекта «Слышащее государство».

Аким Шымкента рассказал о планах и о том, как решаются проблемные вопросы жителей. В отличие от других районов города, главным в Абайском остаётся вопрос с питьевой водой.

В целом эта уже десятая отчетная встреча акима Шымкента с населением. Градоначальник отвечает на вопросы жителей Абайского района. Люди интересуются, когда сделают качественные дороги, не будет перебоев с электричеством, решится проблема с питьевой водой.

Диалоговая площадка отработана: с одной стороны чиновники, с другой — жители. Вопрос задать может каждый, как и выступить с замечанием.

Людей волнует вопросы жилья, инфраструктуры и общественного транспорта. В сложной ситуации оказалась эта женщина. Жительница Абайского района получила арендное жилье, но в нём, по её словам, нет отопления. Немало претензий и к качеству строения.

«Мы сколько жаловались, толку нет. Нас даже сюда не запускали, ну сколько так можно? У нас арендное жилье , получили квартиры и проблемы с тёплом, дом сам построили некачественно. Подать мы в суд не можем, так как мы не владельцы квартир. Помогите нам«,- говорит женщина.

Мурат Айтенов требует создать специальную комиссию и решить вопрос жителей проблемного дома. Встреча с жителями Абайского района длилась почти пять часов, за это время аким дал десятки поручений своим подчинённым. И отчитал тех, кто по каким-то причинам пытался огородить главу Шымкента от неудобных вопросов, не пропуская на встречу. Рано или поздно придется держать ответ на «неудобные» для чиновников вопросы.