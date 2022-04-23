Жителя Шымкента нашли мертвым в арендованной квартире в Южной Корее

Житель Шымкента погиб в Южной Корее. Родственники не могут доставить тело на родину, так как мужчина работал за границей нелегально.

По словам родных, возможно 39-летний Батыр Оспанов не вынес новости о смерти матери. Трагедия произошла неделей ранее. Чтобы доставить тело мужчины в Шымкент, семье необходимо собрать три с половиной миллиона тенге. Но это сейчас не самое главное. Ситуацию усугубляет то, что мужчина работал нелегально.

Замира Оспанова, супруга покойного: «Мы с ним связывались, я держала его в курсе о здоровье матери. Он сильно переживал. Когда ему сообщили о смерти его мамы, у него наверное не выдержало сердце. Он не мог в это поверить».

У погибшего остались 14-летний сын, 12-летняя дочь и супруга. Оказавшись в трудном положении, родные обратились в благотворительный фонд с просьбой помочь с документами и похоронить Батыра Оспанова по всем правилам.

За последние 5 лет в Южной Корее погибли 36 граждан Казахстана, многие из них неделями лежали в морге до тех пор, пока родные погибших, не найдут деньги на вывоз тела. Сейчас из 36 тысяч казахстанцев, работающих в Южной Корее, рабочую визу открыли только около десяти тысяч человек.

Самат Ахметов, администратор благотворительного фонда «Корея көмек»: «К примеру, если в Корее будет возможность заработать миллион в месяц, то наши граждане интересуются таким доходом и уезжают за миллионами. Но они остаются без страховки. По официальной информации, они не зарегистрированы ни в посольстве, ни в Министерстве иностранных дел. Они просто покупают билет и улетают. Поэтому мы хотели бы сказать властям, если между нашими двумя странами будет открыта рабочая виза, то личность каждого соотечественника будет застрахована. В таких трагических случаях государственные страховые компании в кратчайшие сроки доставят тело в страну, избавив людей от больших затрат».