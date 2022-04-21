Жизненный путь труженика тыла-пример для подражания

Приближается день Великой Победы. И горестно что с нами нет многих наших дорогих фронтовиков.

Ряды наших ветеранов, проявивших мужество в суровой войне 1941-1945 годов, к сожалению, с каждым днем редеют. Сегодняшний герой Мажит Айгулов труженик тыла, его отец воевал с немецкими захватчиками. В 86 лет Мажит ага занимается любимым делом — учит детей играть в футбол.

Труженик тыла Мажит Айгулов в свои 86 полон сил. Читает намаз. В священный месяц Рамазан держит Оразу. Организовывает в мечети Ауыз ашар. В почтенном возрасте Мажит ата занимается домашним хозяйством. Любит принимать гостей, рассказывать правду о Великой Отечественной войне.

Мажит Айгулов, труженик тыла:

— «Отец мой работал в продснабе свинцового завода. Когда началась война, он собрал всех нас и отвез в совхоз Темир, это где Шаульдер. А сам отправился на фронт».

Каждую весточку с фронта семья ждала с нетерпением. Письма приходили редко.

«Отец мой — Керимбек Атамкулов был рядовым. Мне в ту пору было 6 лет. С оставшимися в селе стариками пас скот, затем я работал на мясокомбинате. Все было для фронта. О том, что закончилась война мы узнали по радио. Я до сих пор помню, как все плакали от радости, помню как отец вернулся с войны в 1945 году. Он все время говорил, я благодарен всевышнему, что вернулся живым и мне посчастливилось обнять вас, родных, почувствовать запах родной земли. Он не любил говорить про войну», — вспоминает Мажит ата.

Раны, полученные в боях дали о себе знать. В 1948 году отца у Мажита не стало.

Мажит Айгулов, труженик тыла:

«Я всю жизнь следовал заветам отца: честно и бескорыстно служить своему народу. Думаю, что не подкачал. Закончил Душанбинский физкультурный институт, играл в футбольной команде мясокомбината, имел возможность показать свое мастерство и в сборной Спартака. Тренировал молодых, сегодня тренирую детей».

Аксакал посодействовал и со строительством спортивной площадки в массиве Карабастау.

Бексултан Сайфуддин, житель села Карабастау:

«Раньше мы футбол играли на песчаном пустыре, вместо ворот были камни. Благодаря Мажит ата у нас есть спортивная площадка. Он нас учит играть в футбол. Он — мастер спорта. Спасибо Мажит ата за то, что он нас всегда поддерживает».

Мажит ага, ведет здоровый образ жизни. Недавно ему подарили велосипед! Рано оставшийся без отца, познавший тяготы военного и после военного времени, он не потерял веру. Его жизнелюбие восхищает. Труженик тыла уверен, там, где миром правит любовь к ближнему, нет места войне.