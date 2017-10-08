Дивиденды золотого возраста

Замечаете, как жизнь стремительно пролетает? Казалось бы, только вчера стояла задача: состояться в профессии, создать и сохранить семью, вырастить детей, а сегодня… Сегодня тебе уступают место в транспорте, ты знаешь адреса аптек, где можно купить лекарства по относительно божеским ценам, прикидываешь, каким будет размер твоей пенсии с нового года…

Однако, не все так печально и даже наоборот – у зрелого периода жизни есть свои преимущества. Главное – ты свободен и уже не так наивен, как в молодости. Вопрос в том, куда бы все это приложить сегодня?

Просто к сведению людей старшего поколения, знайте, у нас есть районные, городская и областная организации – советы ветеранов. Не сказать, чтобы совсем уж действенные, но они есть. Это общественные организации. А в республике есть их головной орган – Центральный Совет ветеранов.

В этом году, накануне Международного Дня пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября, Совет обратился к руководителям ветеранских организаций, исполнительных органов, учреждений, организаций, предприятий, к предпринимателям Казахстана с просьбой провести в октябре 2017 года традиционный месячник по оказанию моральной, социально-бытовой и другой необходимой помощи гражданам пожилого возраста. Цели этого месячника самые благие – привлечь внимание общественности к проблемам старости, формирование социального участия в делах пожилых людей, укрепление солидарности поколений. В этом обращении особо оговаривается, что «… нынешний месячник будет проходить в иных условиях, сопряженных со сложной экономической обстановкой. Поэтому приуроченные к этой дате мероприятия должны свидетельствовать о скорректированной, но слаженной совместной деятельности ветеранских структур, акиматов, органов соцзащиты населения, здравоохранения, общественных и благотворительных организаций, коллективов, предприятий, учреждений по оказанию поддержки в первую очередь малообеспеченным, одиноким и больным гражданам. Ограниченные ресурсы и возможности должны быть направлены туда, где без них не обойтись…»

А вы знаете, нам известно, где проживают те, которым как раз-таки не обойтись без этих «ограниченных ресурсов». Помните, в конце мая мы уже писали об обращениях в нашу редакцию тружеников тыла, проживающих в сельских районах области. Они спрашивали, когда им выплатят 5 МРП, которые ко Дню Победы получили жители областного центра и некоторых районов?

Тогда за ответом мы обратились в управление координации занятости и социальных программ ЮКО. Главный специалист управления Шолпан Абильдаева пояснила, что выплаты труженикам тыла в размере 5 МРП, это 11345 тенге, на конец мая получили жители городов Шымкент, Кентау, Арысь, Ордабасинского, Отырарского и Созакского районов. В других городах и районах области акиматы ссылаются на нехватку средств в местных бюджетах. В акиматы этих районов управлением координации занятости и соцпрограмм были направлены письма с настоятельной просьбой изыскать необходимые средства хотя бы до конца текущего года.

Прошло пять месяцев и, как вы думаете, что изменилось? Да НИЧЕГО! Шолпан Сарсеновна сказала, что ни один акимат не отозвался, не выплатил оставшимся тыловикам деньги, все осталось на прежнем уровне…

Только один факт, на начало мая 2017 года в ЮКО проживало 19357 тружеников тыла, сегодня, на начало октября, их 18 тысяч, пять месяцев и минус 1357 человек… И просто знайте, участников Великой Отечественной войны у нас в области осталось всего 218 человек.

На днях к нам позвонила жительница поселка Састобе Тюлькубасского района Нина Ивановна и в гневном тоне начала нас обвинять во лжи. Ее муж Владимир Сурженко, труженик тыла, так и не получил выплату к 9 мая. Дама на другом конце провода не унималась: «Почему вы врете, когда пишете, что ветераны тыла получили деньги. У нас никто не получил!» Спрашиваем, куда она обращалась с этим вопросом – в акимат, к депутатам, в совет ветеранов? Отвечает, что нет, она не обращалась, мол, толку нет от этого. Зато отыграться на журналистах – милое дело.

Пришлось нам это сделать за нее, за Азизу Абдукадирову из этого же поселка, за Бакитжана Орманова и многих других тружеников тыла, стесняющихся спросить у власть предержащих, получат ли они также эти 5 МРП?!

«Я об этой проблеме даже не слышал, – ответил Женисбек Мауленкулов, председатель совета ветеранов ЮКО, когда я по телефону объяснила ему суть обращений тружеников тыла из сельских районов области. – Выясню, постараемся разобраться».

Вот видите, уважаемые тыловики, о вашей проблеме председатель даже не слышал. Чтобы он был в курсе, звоните в облсовет ветеранов, ставьте в известность о ваших проблемах, чаяниях. Номер телефона 53-74-12. И к депутатам вы не обращались.

Хорошо, давайте и это мы за вас сделаем. Уважаемые депутаты, вы вообще-то в курсе проблем своего электората? Труженики тыла – это как раз-таки те, кто по собственной воле в день выборов приходит голосовать на избирательные участки. Вы – представительная власть, вы – ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ во властных структурах интересы народа, своих избирателей, в том числе и тружеников тыла. Когда вы рассматриваете и утверждаете бюджет района, города, области, пожалуйста, вспоминайте и о них.

Те 11345 тенге, которые недополучили тысячи уже состарившихся людей, для вас – сущий пустяк, для них, проживающих в сельской местности – дополнительные гроши, которых, быть может, как раз-таки и не хватает на покупку угля, сахара, картошки на предстоящую зиму. Год идет к концу, уже вскоре «всплывут» неосвоенные исполнительной властью миллионы бюджетных средств. Сопоставьте их с теми 5 МРП. Сделайте это, пожалуйста, уважаемые господа депутаты. Вы ведь действительно богаты, знаем, что не только духовно…

Отговорки в духе «В бюджете районов средств не хватает!» – не прокатят, господа. Если это так, то по-вашему выходит, что в Шымкенте, Арыси, Кентау, Ордабасинском, Отырарском и Созакском районах живут настоящие труженики тыла, а в оставшихся районах – так себе ветераны-бишарушки, третий сорт?! Вспомните, это именно они в годы войны подростками, а кто и детьми рядом со взрослыми приближали час Победы.

Честное слово, смешно слышать про то, что в бюджете нет денег в то время, как, скажем, в микрорайоне Кайтпас-1 в Шымкенте выстроили забор стоимостью 50 миллионов тенге. Якобы он шумоизоляционный, оберегает жителей микрорайона от громких звуков, доносящихся из парка и площади во время проведения праздничных мероприятий. Ах, какая забота…

Вот и сопоставьте сооружение 370 метровой шумоизоляционной стены, на которую из городской казны было выделено 50 млн. тенге с теми несчастными 5 МРП труженикам тыла…

Наш современник, писатель Георг Мартов определил «четыре фазы жизни человека: Беззаботное детство… Озабоченная юность… Озадаченная зрелость… Одураченная старость…» Поверьте, очень не хочется, чтобы у наших тыловиков, не получивших ко Дню Победы даже этих небольших денег, была такая одураченная старость. Уж кто-кто, а они достойны лучшего. Слушайте, люди мы или кто?!

Фарида Шарафутдинова