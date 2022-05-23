Более 630 тысяч шымкентцев примут участие в референдуме

5 июня в стране пройдет республиканский референдум. Ожидается, что 631 133 жителя Шымкента , имеющих право голоса, примут участие в политическом мероприятии.

Избиратели будут голосовать на 312 участках. Референдум посвящен изменениям и дополнениям, которые вносятся в основной закон-Конституцию Казахстана.

В Шымкентской городской территориальной комиссии референдума кипит работа. Комиссия принимает материалы, поступившие из ЦИК, необходимые для проведения республиканского референдума. Он состоится 5-го июня.

В городе — 317 комиссий референдума. Из них — одна городская, четыре районных территориальных комиссий референдума. 293 комиссии открытые, 19- закрытые. Из них около 15 медорганизаций, один следственный изолятор, две воинские части и дом престарелых . В 312 участковых комиссиях работают 2 705 членов комиссии.

Каирбек Кунанбаев, председатель Шымкентской городской территориальной комиссии:

«За 20 дней референдума местные акиматы предоставили комиссиям списки избирателей по акту. В зависимости от количества избирателей мы дали заявку на изготовление 637 000 бюллетеней в местную типографию».

Члены участковой комиссии референдума №148, расположенной в одной из школ Шымкента, заполняют пригласительные. Участок к референдуму готов. В референдуме могут участвовать граждане, достигшие 18-летнего возраста, обладающие правом голоса. Созданы условия и для граждан с ограниченными возможностями

Гульжан Ибрагимова, председатель участковой комиссии референдума № 148:

«На нашем участке по списку, который нам передали акиматы зарегистрировано 2 061 гражданин. Жители приходят и задают вопросы относительно проведения референдума, мы все им объясняем»

Центральная комиссия референдума опубликовала обращение к казахстанцам. В нем призывают каждого гражданина принять участие в республиканском референдуме, который состоится 5 июня.