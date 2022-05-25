Членам участковых комиссий референдума запрещается заниматься агитацией

Центральная комиссии референдума во главе с председателем находится с рабочим визитом в Шымкенте.

Они посетили участковые комиссии, ознакомились с ходом подготовки к республиканскому референдуму, который намечен на 5 июня. После провели семинар-совещание с членами городской и районной территориальной комиссии референдума. В мероприятии приняли участие ответственные от местного акимата, депутаты маслихата, а также представители СМИ.

Председатель обращается к членам участковой комиссии рефрендума №101:

«Вы должны ответить на все вопросы, голосующих в этот день. Для этого вы сами должны знать, какие изменения и дополнения вносятся в Конституцию».

До часа «икс» референдума по изменениям в основной закон страны — остается меньше десяти дней. Всё должно работать как часы. Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров лично проверяет готовность комиссий.

«Здесь должны сидеть председатель и секретарь комиссии. Отсюда всё хорошо видно, можно проконтролировать весь процесс голосования. Наблюдателям и представителям СМИ также будет удобно отсюда смотреть, как проходит голосование».

Председатель напоминает о важности референдума. Немаловажную роль в «Новом Казахстане» отведена специалистам городской, районной территориальной комиссий референдума. Они должны обеспечить проведение политического события в рамках закона — открыто и прозрачно.

Нурлан Абдиров, председатель Центральной комиссии референдума РК:

«Вы не должны заниматься агитационной работой, это запрещено! Как пройдет референдум, зависит от вас: какие комфортные условия вы создадите для голосующих, чтобы не было столпотворения. На все интересующие вопросы, гражданин, который пришел проголосовать, должен получить исчерпывающий ответ. Все материалы по Конституции, каждая статья, изменения и дополнения, должны быть у вас на виду. Честное, открытое прохождение референдума зависит от ваших действий. Поэтому во время обучающих семинаров вы должны быть внимательными».

По данным Центральной комиссии референдума, в Казахстане в 10 013 участковых комиссиях референдума задействованы 70 тысяч сотрудников. В Шымкенте на 312 участках будут заняты 2 тысячи 705 сотрудников. Правом голоса, на республиканском референдуме обладают 630 тысяч 133 жителя Шымкента.

Ергали Билисбеков, заместитель акима г. Шымкента:

«Готовность к предстоящему республиканскому референдуму — 80 процентов. К 28 мая этот показатель достигнет ста процентов. Для людей с ограниченными возможностями созданы условия, они смогут без проблем проголосовать».

«№101 участок готов, у нас проголосуют более 1 тыс. человек. Приходят люди, вопросы задают. Многие путают референдум с выборами. Мы им объясняем цель референдума, какие есть изменения и дополнения в Конституцию«,- говорит председатель участковой комиссии референдума № 101 Бауыржан Корганбаев.

Общенародное голосование по изменениям в Конституцию пройдет пятого июня. Скорректировать планируется почти треть основного закона. Среди самых обсуждаемых предложений – запрет членам семьи президента занимать политические государственные должности, выборность глав регионов и конституционный отказ от смертной казни.