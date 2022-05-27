Как отбелить белое?

Поверьте, есть на свете места, где можно неделю ходить в одной белой рубашке или кроссовках и не испачкать их.

Увы, это не про нас. Летняя вездесущая пыль проникает кругом, уже к вечеру ворот рубашки становится грязным, а белая футболка из-за жары желтеет от пота.

Можно ли сохранить белые вещи надолго в достойном виде? Вопрос для хозяек не праздный. С одной стороны, относиться к ним надо бережно, с другой – стирать приходится часто, от чего они быстро изнашиваются. Поэтому ухаживать за белыми вещами нужно уметь.

Вдвоем с машинкой

Стирают белые вещи по-разному: одни нещадно «бьют» в машинке и кипятят, другие требуют бережной ручной стирки. Все зависит от ткани и рекомендаций производителя. Если на ярлыке указано, что возможна машинная стирка при определенном температурном режиме, то поступаем следующим образом.

Выбираем стиральные средства (порошок, гель, таблетки), предназначенные для белого. Они содержат специальные отбеливающие компоненты. Порошки хорошо справляются с жесткими х/б тканями и льном. Для более тонких тканей и шерсти подойдут гели.

Жидкая форма лучше растворяется в воде и хорошо проникает в волокна материала, обеспечивая качественное выстирывание. К слову, хотя в стиральной машине есть специальные отсеки для жидких моющих средств, заливать их можно и непосредственно в барабан. Так средство не остается на стенках, а работает стразу на тканях.

Если вещи очень грязные, их придется сначала замочить в мыльном растворе. Время замачивания для хлопчатобумажных полотенец и постельного белья – 3-4 часа, для деликатных – до часа. Если после замачивания вода стала грязной, замените ее и замочите белье еще раз примерно на час. Придать постельному белью и футболкам белизну поможет простой способ: при стирке добавьте 1 ст. л. соды в отсек со стиральным порошком.

Без лишних красок

Пятна от жира, травы, ягод и так далее необходимо ликвидировать еще перед стиркой.

Вывести жирное пятно можно попытаться средством для мытья посуды: нанесите его на пятно и оставьте на несколько минут, затем аккуратно потрите.

Стереть след от травы поможет обработка спиртом или водкой. Испачканный участок пропитывают, оставляют на четверть часа, прополаскивают.

Желтые разводы от пота можно вывести с помощью перекиси водорода. Для этого надо прямо из флакона налить перекись на пятна, выдержать четверть часа и постирать. Белые вещи нужно обязательно стирать отдельно от цветных. Если же вы недосмотрели: допустим, в машину случайно попал красный носок, и вещь покрасилась, придется срочно заняться «реанимацией».

Чтобы вернуть белоснежность вещам, можно использовать специальные химические отбеливатели или народные средства. Например, кипячение.

Как правильно кипятить постельное белье и кухонные полотенца?

Хозяйкам со стажем это объяснять не нужно. А молодым расскажем. Для получения хорошего отбеливающего эффекта делать это нужно в большой эмалированной емкости. Натрите на терке кусок хозяйственного мыла. Разведите все в 10 литрах воды. Опустите в раствор белье и кипятите час-полтора. Кипятить в растворе с порошком не советуем, потому что большинство из них не рассчитаны на нагрев выше +95ºС.

Для усиления отбеливающего эффекта в мыльный раствор можно добавить 2 ст. л. перекиси водорода или 10 ст. л. соды.

Внимание! Ни в коем случае нельзя утюжить покрасившуюся при стирке ткань! Это приведет к «запечатыванию» пигмента в ее волокнах. Отбелить потом будет невозможно.

Ручками, ручками

Следить за белыми вещами из тонких тканей и кружев приходится снову, иначе они быстро желтеют и теряют вид. Кипятить их нельзя, да и стирать в машине можно не всегда, даже на спецрежиме. Здесь требуется ручная работа. Но все не так сложно, ведь существуют разные способы борьбы с желтизной для деликатных вещей. Просто периодически пользуйтесь ими при ручной стирке.

Например, 50 г порошка борной кислоты растворите в 3 литрах воды. Замочите вещи на три часа в этом растворе. После чего постирайте их, как обычно. Глубоко проникая в ткань, борная кислота уберет желтизну и пятна.

Или еще один простой метод – отбеливание пятен солью. Возьмите 1 ст. л. поваренной соли, смешайте с соком половины лимона и нанесите на проблемные участки. Оставьте на 30 минут, затем выстирайте вещь.

Ох, эти белые кроссовки

Когда в интернете читаешь, что «в этом сезоне в моде белые кроссовки», то уже не понимаешь, о каком сезоне идет речь. Написать это можно было и сегодня, и десять лет назад. Белые кроссовки, как и белая рубашка, белая футболка, стали вещами вне времени. Если с одеждой мы уже разобрались, то что делать с обувью? Как сохранить белизну кроссовок, ежедневно шагающих по грязным улицам.

Для начала обсудим машинную стирку. Действительно, некоторые кроссовки можно стирать в стиральных машинах. На особо крутых агрегатах даже есть специальная опция «стирка обуви». Но на деле это риск. Стирать без опаски можно разве что качественные(!) тканевые кеды. Кожаные и замшевые кроссовки все же лучше в машину не класть. Есть вероятность, что натуральный материал деформируется или станет жестким.

Так что моем белые кроссовки вручную по следующей схеме:

– выньте шнурки и постирайте их отдельно,

– влажной тряпкой или губкой уберите с кроссовок, в том числе с подошв, основную часть грязи и пыли,

– разведите в теплой воде моющее средство и вымойте обувь губкой, удаляя оставшиеся загрязнения,

– швы, срезы кожи и подошву можно более тщательно помыть щеткой средней жесткости,

– в конце чистой тряпкой удалите с кроссовок остатки воды с моющим средством и оставьте обувь сушиться, набив изнутри газетами.

Совет бывалых любителей белых кроссов. Купив новые кроссовки, перед сезоном дождей обработайте их водоотталкивающей пропиткой. Она будет препятствовать проникновению в кожу и срезы грязной воды из луж и сохранит обувь не только сухой, но и более чистой.

Оставшиеся после основной обработки пятна с кожаных кроссовок можно попробовать удалить перекисью водорода, предварительно протестировав ее на наименее заметном небольшом участке. На ватный диск капаем немного перекиси и стираем пятно. Затем протираем чистой влажной тряпочкой.

Если пятен и явной грязи на белых кроссовках нет, но все равно они не выглядят достаточно свежими, можно попробовать почистить их белой не аброзивной зубной пастой и ненужной зубной щеткой. На влажную щетку наносим пасту и чистим загрязненные места (особенно пройдитесь по швам и срезам кожи). Затем все тщательно протираем чистой салфеткой.

Как почистить сумку

Нынешним летом большую популярность обретут аксессуары белого цвета, в том числе сумки и ремни. Так решили те, кто диктует мировую моду. А тем, кто ей следует, стоит знать, как сохранить белизну белых аксессуаров.

Самый щадящий способ чистки при несложных загрязнениях – использование детского мыла. Нужно взять небольшую емкость, натереть туда четверть кусочка детского мыла и залить теплой водой. После того, как мыло растворится, губкой намылить грязные участки сумки и через 10 минут потереть их влажной тряпочкой. Можно проделать то же самое с помощью шампуня или жидкого мыла.

А вот еще один эффективный способ. Разрежьте пополам луковицу и протрите белую кожу луковым соком. Единственное «но»: придется какое-то время выветривать из нее запах.

Вернуть белизну коже можно и следующим образом. Смешайте 100 мл молока с яичным белком. Нанесите полученный раствор на поверхность и тщательно просушите. Если на коже остались следы от шариковой ручки, используйте медицинский спирт. Смочите в нем ватный диск и приложите к пятну на 30 минут. По истечении этого времени потрите загрязнения от периферии к центру. Когда паста растворится, протрите кожу влажной поролоновой губкой и промокните салфеткой.

Не верьте, если вам скажут

Белая одежда очень полнит женщину

Это не так! Визуально килограммов может прибавить не цвет, а неудачный фасон. Если учесть особенности своей фигуры и ее пропорций, то белые вещи будут «сидеть» идеально на любой пышке.

Одежда белого цвета не идет светловолосым. Еще одно заблуждение. Белый цвет очень дружит с нежными природными красками блондинок. А яркости лицу можно добавить и другими способами, ведь легкий макияж никто не отменял. Нельзя сочетать разные оттенки белого. Наверняка вы не раз слышали, что носить вместе вещи разных оттенков белого ни в коем случае нельзя.

Потому что более темный тон в этом случае будет выглядеть «грязным». Это правило когда-то было неукоснительным, но сегодня оно устарело. Разные тона белого цвета отлично «ладят» друг с другом, особенно, когда вещи разных фактур.

Одежду и аксессуары белого цвета нужно носить только летом. А как же модные белые сапоги? А эффектные пальто и курточки из белой кожи? Даже белые сумки, бывшие когда-то чисто летним предметом, теперь носят всесезонно. Единственная сложность с белым цветом зимой – это его маркость. Придется чаще тратиться на химчистку.

Яна КОТТ