Как стирая, не стереть цвет

Частые стирки летом – дело обычное, без них не обойтись. Беда в том, что яркие вещи, из которых состоит значительная часть летнего гардероба, при этом линяют и выцветают. Свести эту неприятность к минимуму можно, если пользоваться несколькими советами.

Первый – всегда сортируйте цветные вещи. Не просто отделяйте их от белых, а друг от друга в зависимости от ткани и указаний на ярлычке, ведь разные материалы нуждаются в разных режимах. Если выбирать наиболее подходящий для ткани тип стирки, то существенно снижается вероятность того, что вещи обменяются цветами после встречи в барабане стиральной машины.

Второй – стирайте при минимально возможной температуре: чем меньше нагрев воды, тем лучше сохраняется краситель на ткани. Поэтому при выборе режима отдавайте предпочтение тому, напротив которого указано «30 градусов». Особенно это актуально для материалов, содержащих большое количество красителей. Если на цветной вещи появилось пятно, обрабатывайте его точечно специальными средствами, а не старайтесь избавиться от него с помощью долгой стирки в горячей воде.

Третий – выворачивайте одежду наизнанку. Делать это нужно не только при сушке на солнце, но и перед стиркой. Так ваша одежда избежит сильного трения о стенки барабана и друг о друга. Кроме того, внутренняя сторона летней одежды всегда соприкасается с телом и потому более грязная.

Четвертый – используйте порошки и гели с пометкой «для цветных тканей». В них содержатся особые компоненты, которые помогают сохранить красящий пигмент и не дают ему вымываться в процессе стирки. А пятновыводители для ярких вещей действуют более бережно и не влияют на интенсивность окраски.

Пятый совет – пользуйтесь бабушкиными способами. Чтобы «запечатать» цвет в ткани, обязательно добавляйте соль при первой стирке. Если же вы заметили, что одежда уже поблекла, а вы хотите вернуть ей первоначальный внешний вид, то добавьте 150 граммов обычной мелкой поваренной соли в барабан стиральной машины и запустите нужный режим стирки. Она поможет вымыть из ткани накопившиеся моющие средства, которые часто становятся причиной потускнения материала. И одежда вновь будет выглядеть свежо и привлекательно.

Яна Котт