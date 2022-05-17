Когда закончится строительство дорог в Шымкенте?

Уважаемые читатели, вы часто задаете вопросы касательно дорог и общественного транспорта в Шымкенте.

На все эти вопросы вы сможете получить ответы в программе «Народ и Власть». Сегодняшний гость прямого эфира Ержан Жолдасов — руководитель управления ПТ и АД г. Шымкента.

Время и место: телеканал OTYRAR, прямой эфир, 17 мая, 20:00 часов.

Не упустите возможность озвучить свои вопросы в прямом эфире.

Кроме того, можете задавать вопросы и писать смс-сообщения, наши ведущие озвучат ваше обращение спикеру.

Звоните во время эфира по телефону: 21-44-50 и на сотовый номер редакции +7 747 996 8219.