Кто может стоять за взрывом в аптечной лаборатории?

Квартиру Вадим Чувайлов купил в августе прошлого года. До взрыва успели сделать капремонт.

По словам хозяина, четких гарантий по восстановлению жилища не дает никто. Одному владелец полуразрушенной квартиры рад — за несколько минут до взрыва в этой комнате находились жена и трехмесячная дочь. Лишь чудом им удалось выжить.

«На момент взрыва в квартире находилась моя супруга с 3-месячной дочкой. Буквально за несколько минут до взрыва они вышли из этой комнаты, ребенок находился здесь, кроватка находилась тут. Через пару минут сюда влетает кусок фасада от того здания. Здесь полная разруха, жена в шоке, сегодня будет обследование ребенка педиатром. Пока информации по восстановлению никто не дает, представитель лаборатории прибыл сегодня, но гарантий, что виновник будет что-либо возмещать никто не дает, особо никакой информации не предоставил, что произошло, как это все будет, какие будут действия — точной информации нет», — говорит пострадавший владелец квартиры.

Сумму ущерба подсчитывает созданная спецкомиссия. Только в этой комнате, по словам хозяина квартиры, было мебели на миллион тенге.

Компенсации ждут и владельцы поврежденных после взрыва автомобилей, одна из многоэтажек дала трещину. По словам заместителя акима Енбекшинского района, коммуникации жителям домов восстановят в ближайшее время.

«На данный момент, на 23 мая, ведутся работы по восстановлению газовой сети, которая была после взрывов под завалами. АО «КазТрансГаз» будет восстанавливать сеть и подключит те дома, которые отключили сразу после взрыва из-за ЧС», — сообщил Александр Малахов.

По словам очевидцев, пожар разгорелся перед самим взрывом в аптечной лаборатории. Возможно, огонь послужил причиной нагревания взрывоопасных веществ.

«Это аптека, мы производили здесь физрастворы, которыми ежедневно обеспечивали больницы. Для изготовления определенных препаратов, мы закупаем реагенты. В том числе фурацилин, перекись водорода, синька, соли для физрастворов. На момент взрыва в здании никого не было, потому что был выходной день», — говорит Нуржан Пакеев, работник аптеки.

Представитель аптечной лаборатории говорит, оказывать помощь пострадавшим они будут независимо от результатов следствия. Правда, по словам представителя, в том, что взрыв произошел без постороннего вмешательства есть некоторые сомнения.

«Мы будем оказывать материальную помощь. 5 минут назад я разговаривал с ребятами. Один из них находится в «роще», я к нему сейчас поеду. Семьям погибших мы будем помогать. Мы будем это делать, мы ни от чего не отказываемся. Но нужно доказать причину взрыва. Мои ребята оставили здесь две машины, в 10:40 они уехали. Оперативная группа получила сигнал в 11:22 — датчик движения, разбития стекол. Оперативная группа подъехала в 11:27, возможно кто-то проникал. Взрыв произошел в 11:37, от момента поступления сигнала до взрыва прошло около 15 минут», — добавил представитель.

В результате происшествия пострадало 8 человек, погибли трое: недоношенный малыш, сотрудник компании «АвтоРемСтрой» и охранник роддома, который женился всего 3 месяца назад.

«Вчера по заданию акима мы выехали к родственникам погибшего. Это работник нашей структуры. Все расходы с похоронами акимат взял на себя. Со слов родственников он женился всего 3 месяца назад. Жена беременная, все, что нужно мы взяли на себя, мы им поможем. Перинатальный центр мы ремонтировали, проводили капремонт. Сотрудник «АвтоРемСтрой» получил травму и через 5 часов скончался. Травма была несовместима с жизнью», — сообщил на брифинге руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов.

В областной клинической больнице съемочной группе удалось поговорить с пострадавшими. Девушка говорит, в момент взрыва ее отбросило в арык, дальше полетели осколки.

«Мы были на улице. Когда произошел взрыв, я упала в арык. В этот момент в мою сторону полетели осколки кирпичей. Всех рожениц вывели из здания, все вышли оттуда. У нас в роддоме был капитальный ремонт, работали строители. Всех пострадавших сразу повезли в больницу. Что было внутри аптеки мы не знали, просто знали, что она там есть», — вспоминает пострадавшая.

А это еще одна пострадавшая. Девушке всего 27 лет, в роддоме она работает санитаркой 3 года. Когда произошел взрыв, она тоже находилась во дворе.

«Мы не знали, что так будет. Мы красили и тут прогремел взрыв. Мы едва успели убежать, в момент взрыва мы были на улице. У меня в ноге трещина, справа. В меня полетели кирпичи. Сейчас тяжело, но можно потерпеть. Слава богу, нет сильной травмы», — говорит санитарка роддома.

Пострадавшим оказывается помощь, некоторых уже перевели из реанимации в палаты. По словам медиков их жизнь вне опасности. Но от пережитого шока они оправятся не скоро.