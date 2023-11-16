Взрыв на цементном заводе: стали известны возможные причины

Взрыв в цехе на цементном завода в селе Састобе Туркестанской области, по предварительным причинам, произошел из за газа.

Он скопился в помещении. Сначала произошел взрыв, а затем и пожар. В результате пострадали трое. Один мужчина скончался в больнице не приходя в сознание. За жизнь еще двоих пострадавших 58-ми и 34-ёх лет, борются врачи.

«Сейчас их жизни в руках Всевышнего. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Но они в тяжелом состоянии», — говорит Ербол Орманов, заместитель акима Тюлькубасского района.

На заводе сейчас проходит проверка. Работа предприятия полностью остановлена. В полиции завели уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда». Сейчас рассматривается вопрос оказания помощи погибшим и пострадавшим работникам со стороны предприятия.

«Жители поселка Састобе, рабочие завода, все сегодня идут сдавать кровь для пострадавших. Вся необходимая помощь будет оказана. Руководители завода со вчерашнего дня работают с семьями пострадавших, организовывают похороны», — говорит Сергали Сарденбаев, представитель цементного завода.

Одного из пострадавших сегодня перевели в ожоговый центр Шымкента. Теперь за ним будут ухаживать местные врачи. Другой мужчина, со 100% ожогами тела, пока не транспортабельный, в крайне тяжелом состоянии он находится в больнице Сайрамского района.